Petrič kaznoval švicarskega Srba za podcenjevalni odnos, trener ga ni prepoznal

Vrhunski slovenski boksar Nejc Petrič je v svojo poklicno statistiko vpisal še deseto zaporedno zmago (deveto z nokavtom). Na mednarodni prireditvi v Beogradu je v obračunu supervelterske kategorije v šesti rundi prisilil k vdaji švicarskega Srba Marca Marića in mu po sedmih zmagah zadal prvi poraz.

»Ko so mi iz organizacije Balkan Boxing za Petričevega tekmeca ponudili dotlej neporaženega Marića, z Nejcem nisva dolgo razmišljala. Ker so bile za nama odlične priprave v Angliji, sva takoj sprejela ponujeni dvoboj,« je Andraž Ciuha, menedžer in trener pri ljubljanskem klubu Golden Gloves Gym razkril, kako je prišlo do obračuna v Beogradu, v katerem je Petrič prevladoval od vsega začetka. In to kljub poškodbi roke, ki mu je že v uvodni rundi močno otekla.

Nejc Petrič (desno) je zadal Marcu Mariću veliko udarcev. FOTO: Balkan Boxing

»Nejc je bil toliko boljši, da bi lahko dvoboj končal že v drugi rundi. No, zaključil ga je v šesti rundi, potem ko je bil tekmec, ki je ognjeni krst v profesionalnem ringu prestal oktobra 2024 pred obračunom Artur Beterbijev – Dmitrij Bivol v Riadu, prej večkrat na tleh,« je Ciuha opisal pot svojega varovanca do jubilejne zmage, s katero je na svetovni lestvici preskočil 70 nasprotnikov, tako da je zdaj na 169. mestu med 2744 boksarji iz vsega sveta.

Na koncu je moral sodnik pomagati Marcu Mariću na noge. FOTO: Balkan Boxing

»Čeprav je Petrič boksal na tujem, sem verjel vanj, tekmeca pa nisem podcenjeval. Takšen odnos sem sicer začutil pri Mariću, ki pa ga je Nejc v ringu dobro kaznoval za neprimerno vedenje. Ko sem ga zjutraj videl v hotelu, ga skorajda nisem prepoznal, tako zelo je bil otečen,« je zaupal ljubljanski menedžer in trener ter ob tem še razkril, da bo Petrič naslednjič boksal 7. novembra na domačem spektaklu Golden Gloves Fight Night 4.