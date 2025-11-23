Petrič po imenitni predstavi do šampionskega pasu prestižnega združenja WBC

Slovenski as Nejc Petrič je uresničil svoje besede in se po srebrni kolajni na evropskem prvenstvu za mlajše člane v olimpijskem boksu ovenčal še z naslovom mladinskega svetovnega prvaka v polvelterski kategoriji najmočnejšega profesionalnega združenja WBC. Zanj je z vrhunsko predstavo, katere se ne bi sramoval niti ptujski šampion Dejan Zavec, ki je pozorno spremljal dvoboje na spektaklu Golden Gloves Fight Night 3 v nabito polni dvorani Vižmarje Brod, premagal Kolumbijca Camila Enamorada.

Ko je Petrič že v uvodni rundi močno pritisnil na 22-letnega Južnoameričana, so bili mnogi prepričani, da bo glavnega obračuna hitro konec. Toda Enamorado se zlepa ni vdal. Ravno nasprotno; leto starejšemu članu kluba Golden Gloves Gym, ki ima – mimogrede – svoje prostore nedaleč stran v Šentvidu, je v nadaljevanju nudil dostojen odpor in imel tudi svoje trenutke. Najboljše v četrti rundi, v kateri je večkrat močno zadel Petriča in »prebudil« gledalce, da so začeli z glasnim vzklikanjem »Dajmo, Nejc!« pomagati domačemu šampionu.

Nejc Petrič (desno) je z vrhunsko predstavo premagal Kolumbijca Camila Enamorada. FOTO: Leon Vidic/Delo

Uresničil si je sanje

»Takrat sem po navodilih trenerja Andraža Ciuhe načrtno malo upočasnil ritem. Osemrundni obračun ni šprint, to je že maraton, zato je treba pravilno razporediti moč,« je po osmi zaporedni poklicni zmagi pojasnil 23-letni as iz Vrhnike in pripomnil, da ga je nasprotnik presenetil z vzdržljivostjo. »Na začetku sem mislil, da bo dvoboja – potem ko sem ga večkrat dobro in močno zadel – konec do četrte runde. Če se ne motim, sem mu zadal kakšnih dvajset udarcev v telo, še zdaj ne vem, kako jih je preživel,« se je čudil Nejc in priznal, da je bil to verjetno njegov najtežji dvoboj. Na koncu ga je dobil po soglasni sodniški odločitvi, ki ji je po prvem porazu po osmih zmagah zaploskal tudi Enamorado.

Alen Šišić je prisilil k vdaji Gregoria Marcana. FOTO: Leon Vidic/Delo

V ekipi Nejca Petriča in Alena Šišića niso skrivali velikega navdušenja. FOTO: Leon Vidic/Delo

Za nagrado je prejel tako želeni zeleni šampionski pas prestižnega združenja WBC, s katerim si je uresničil sanje. »To je velik korak proti še večjim lovorikam,« je še dejal novopečeni mladinski svetovni prvak, preden je začel svojim navijačem uresničevati želje po skupnem fotografiranju. Teh je pred tem veliko »podelil« tudi Nejčev klubski kolega Alen Šišić, ki je prav tako slavil osmo zaporedno zmago, potem ko je s tehničnim nokavtom premagal Venezuelca Gregoria Marcana (17 zmag, 1 neodločen izid, 11 porazov). Jeziček je na svojo stran dokončno prevesil v četrti rundi, v kateri je dvakrat spravil na kolena tekmeca, ki se je nato le s težavo privlekel do svojega kota, v katerem se je med premorom v znak vdaje znebil svojih rokavic.

Alen Šišić je osvojil naslov medcelinskega prvaka združenja WBF. FOTO: Leon Vidic/Delo

Čustva preplavila tudi Šišića

V tistem trenutku so čustva preplavila 28-letnega Ljubljančana, ki si je s tem uspehom priboksal naslov medcelinskega prvaka združenja WBF v srednji kategoriji. »Ko je začel Gregorio pritiskati name, sem ga poskušal takoj ustaviti. Nisem mu želel dovoliti, da bi razvil svoj ritem. Uspešno sem nevtraliziral tudi njegovo močnejšo desno roko,« je Šišić pojasnil, na kakšen način je začel lomiti odpor 25-letnega Venezuelca. »Že pred borbo sem napovedal, da ne bo trajal vseh deset rund, nisem pa pričakoval, da se bo končala že v peti,« je priznal in se še enkrat dotaknil šampionskega pasu. »To je odlična odskočna deska za še večje dvoboje, čim prej se želim boriti tudi za naslov svetovnega prvaka,« je pristavil in se – podobno kot Petrič – zahvalil vsem, ki ga podpirajo na športni poti.

Naslova medcelinskega prvaka združenja WBF se je s svojo ekipo veselil tudi mariborski težkokategornik Djelon Januzaj. FOTO: Leon Vidic/Delo

Enak pas kakor Šišić, le da v težki kategoriji, si je priboksal tudi neporaženi Mariborčan Djelon Januzaj (7 zmag), ki je s tehničnim nokavtom v tretji rundi ugnal Makedonca Todorčeja Cvetkova (14 zmag, 3 porazi), ring pa je dvignjenih rok zapustil tudi Ljubljančan Andrej Baković, ki je za svojo jubilejno 20. profesionalno zmago (v statistiki ima le dva poraza) v dvoboju supervelterske kategorije z udarcem v telo prisilil k vdaji Madžara Oszkarja Fika (40 zmag, 1 neodločen izid, 38 porazov). »Če sem iskren, s svojo borbo do prekinitve nisem bil najbolj zadovoljen. A šteje zmaga, drugo se da popraviti,« je povedal 35-letni Šiškar, ki s svojo ekipo načrtuje, da bi imel še letos eno borbo, da bi ostal v ritmu. Drugače pa se ne bom ustavil, dokler tudi jaz ne bom osvojil šampionskega pasu,« je pribil Baković.

Andrej Baković (desno) je znova pokazal svojo vrhunsko tehnično podkovanost. FOTO: Leon Vidic/Delo

Spektakularen in krvav slovenski derbi

Slovenski derbi v supervelterski kategoriji med Novomeščanom Sašem Vorkapićem (2 zmagi) in Mariborčanom Alešem Drevenškom (2 poraza) je upravičil svoje ime. Borca sta uprizorila spektakularni obračun, v katerem ni manjkalo niti krvi, potem ko je slednji v tretji rundi tekmecu z natančnim direktom poškodoval nos in ga poslal na tla. Toda Vorkapić, ki sicer izhaja iz tajskega boksa, se ni vdal. Ravno nasprotno; z dobljeno četrto rundo je prišel do druge zaporedne zmage. »To se lahko zgodi vsakomur, pomembno je, kako se na to odzoveš. Pomembno je, da se pobereš,« je poudaril 31-letni Dolenjec in pred Drevenškom snel kapo za prikazano borbo in mu v isti sapi ponudil možnost revanše.

Sašo Vorkapić (levo) in Aleš Drevenšek sta navdušila s spektakularno borbo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Od naših boksarjev sta bila uspešna tudi Aljaž Šircelj (2 zmagi), ki je bil po soglasni sodniški odločitvi boljši od Luke Veljovića (2 zmagi, 1 neodločen izid, 28 porazov) iz BiH, in Arber Elshani (5 zmag), ki je v prvi rundi prisilil k vdaji Gruzinca Giorgija Gviniašvilija (13 zmag, 1 neodločen izid, 28 porazov). Izkazal pa se je tudi v Mariboru živeči Ukrajinec Ilja Liščuk (5 zmag, 1 neodločen izid, 4 porazi), ki je v drugi rundi s tehničnim nokavtom premagal Hrvata Petra Cetenića in mu po štiri predčasnih zmagah zadal prvi poraz. Najhitrejšo zmago je vpisal hrvaški težkokategornik Marko Milun (3 zmage, 1 poraz), ki je po hitrem postopku opravil z Gruzincem Davitom Gogišvilijem (18 zmag, 24 porazov), predčasne zmage pa se je proti Gancu Theophilusu Ofeiju Dodooju veselil tudi Črnogorec Milorad Žižić.