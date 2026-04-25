Pia Babnik bo zadnjo rundo začela kot vodilna

Najboljša slovenska golfistka je na turnirju z nagradnim skladom 350 tisoč evrov danes igrala 74 udarcev oziroma enega pod parom.
Pia Babnik pred zadnjo rundo turnirja v Južni Afriki ostaja vodilna. FOTO: Golf zveza Slovenije
Pia Babnik pred zadnjo rundo turnirja v Južni Afriki ostaja vodilna. FOTO: Golf zveza Slovenije
M. Ru., STA
25. 4. 2026 | 17:31
1:29
A+A-

Slovenska golfistka Pia Babnik bo kot zadnja oziroma vodilna igralka začela zadnjo rundo turnirja evropske serije v Južni Afriki z nagradnim skladom 350.000 evrov. Po dveh vrhunskih krogih in -14 udarci pod parom igrišča je danes igrala 74 udarcev oziroma enega nad parom, a vseeno zadržala prvo mesto.

Pia Babnik vodilna po polovici turnirja v Južni Afriki

Z dvaindvajsetletno Ljubljančanko se je izenačila Esme Hamilton, en udarec več pa ima še ena Angležinja Cara Gainer. Za Babnik, 245. igralko na svetovni lestvici, je to 105. turnir serije european tour v karieri. V žepu ima dve zmagi iz leta 2021 ter 19 uvrstitev med prvih deset.

Nase je v tej sezoni znova opozorila v začetku marca, ko je v Avstraliji zabeležila šesto mesto, prejšnji teden pa je v Južni Afriki s petim mestom dosegla najboljši rezultat v posamični konkurenci na turnirjih evropske serije v zadnjih dveh sezonah.

Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Še en odpoklic izdelka: v ajvarju našli drobce stekla

Podjetje Eurospin Eko umika nepekoči ajvar s polic in poziva kupce, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.
25. 4. 2026 | 16:41
Preberite več
Razno
Jerez

Tudi ko pade, je Marc Marquez še vedno najhitrejši

Aktualni svetovni prvak v razredu motoGP je v kaotičnih dežnih razmerah na domačih tleh premagal moštvenega sotekmovalca Francesca Bagnaio.
25. 4. 2026 | 16:12
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester

Benjamin Šeško si želi lovorik, soigralcu bi privoščil nagrado za igralca leta

Slovenski nogometni zvezdnik je mnenja, da mu učenje od izkušenejših igralcev močno pomaga in da lahko z ekipo kmalu osvojijo kakšno lovoriko.
25. 4. 2026 | 15:49
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA in televizija

Končnica lige NBA povečala zanimanje gledalcev in navijačev

Prvi teden na izpadanje si je v ZDA ogledalo več kot 35 milijonov ljudi pred tv zasloni, kar predstavlja 65-odstotno rast v primerjavi s prejšnjo sezono.
25. 4. 2026 | 14:55
Preberite več
