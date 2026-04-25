Pia Babnik bo zadnjo rundo začela kot vodilna

Slovenska golfistka Pia Babnik bo kot zadnja oziroma vodilna igralka začela zadnjo rundo turnirja evropske serije v Južni Afriki z nagradnim skladom 350.000 evrov. Po dveh vrhunskih krogih in -14 udarci pod parom igrišča je danes igrala 74 udarcev oziroma enega nad parom, a vseeno zadržala prvo mesto.

Z dvaindvajsetletno Ljubljančanko se je izenačila Esme Hamilton, en udarec več pa ima še ena Angležinja Cara Gainer. Za Babnik, 245. igralko na svetovni lestvici, je to 105. turnir serije european tour v karieri. V žepu ima dve zmagi iz leta 2021 ter 19 uvrstitev med prvih deset.

Nase je v tej sezoni znova opozorila v začetku marca, ko je v Avstraliji zabeležila šesto mesto, prejšnji teden pa je v Južni Afriki s petim mestom dosegla najboljši rezultat v posamični konkurenci na turnirjih evropske serije v zadnjih dveh sezonah.