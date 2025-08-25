  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Pia Babnik v evropski seriji do izida sezone

    Slovenska golfistka Pia Babnik je turnirju na Švedskem končala na 8. mestu. Zmagala je domača amaterka.
    Pia Babnik se je v letošnji sezoni evropske serije dvakrat uvrstila med deseterico najboljših. FOTO: Emmanuel Dunand/AFP
    Pia Babnik se je v letošnji sezoni evropske serije dvakrat uvrstila med deseterico najboljših. FOTO: Emmanuel Dunand/AFP
    STA, R. T.
    25. 8. 2025 | 10:45
    25. 8. 2025 | 10:49
    1:59
    Slovenska golfistka Pia Babnik je na tridnevnem turnirju evropske serije (let) na Švedskem zasedla osmo mesto. V Mölndalu je tekmovanje z nagradnim skladom 300.000 evrov sklenila s parom igrišča. Slavila je 20-letna domačinka Meja Örtengren, sicer amaterka, s šestimi udarci pod parom.

    Babnik je od petka do nedelje stopnjevala svoje dosežke. Prvi dan je končala bolj zadaj z dvema udarcema nad parom. Drugi dan je končala s parom igrišča, ki je v Hills Golf & Sports Clubu pri 71 udarcih. Zadnji dan je precej napredovala in z 69 udarci zasedla končno osmo mesto.

    To je njena najboljša letošnja uvrstitev v evropski seriji, deveta je bila v drugi polovici marca na tekmovanju v avstralskem Wollongongu.

    Za Örtengren je tudi drugo mesto zasedla Švedinja Lisa Pettersson s štirimi udarci pod parom, mesto pa si je razdelila z Nemko Leonie Harm.

    Na lestvici evropske serije je najboljša slovenska golfistka napredovala s 47. na 41. mesto. Na vrhu je Britanka Mimi Rhodes, ki je bila na Švedskem 13. z dvema udarcema nad parom igrišča.

    Naslednji nastop Pio Babnik čaka med 5. in 7. septembrom v Houstonu, kjer bo nagradni sklad 1,85 milijona evrov. Za tekmovanje je posebno povabilo prejela tudi druga Slovenka Ana Belac, ki na zadnjem turnirju elitne serije LPGA v Kanadi ni naredila reza in tako ostala brez nastopa v finalnih rundah (+8; 77 in 73 udarcev).

    golfPia Babnikevropska serijaŠvedskaAna Belac

