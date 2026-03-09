  • Delo mediji d.o.o.
Pia Babnik na peti celini do najboljšega rezultata sezone

Dobro formo bo skušala potrditi konec tega tedna na najmočnejšem ženskem turnirju serije let v Avstraliji.
Dobro formo bo skušala potrditi konec tega tedna na najmočnejšem ženskem turnirju serije let v Avstraliji. FOTO: Emmanuel Dunand/Afp
Galerija
Dobro formo bo skušala potrditi konec tega tedna na najmočnejšem ženskem turnirju serije let v Avstraliji. FOTO: Emmanuel Dunand/Afp
L. Š., STA
9. 3. 2026 | 08:25
2:16
A+A-

Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju evropske serije (Let) v avstralskem Central Coastu zasedla šesto mesto. Na tekmovanju z nagradnim skladom dobrih 360.000 evrov je slavila domačinka Kelsey Bennett s 13 udarci pod parom igrišč kluba Magenta Shores.

image_alt
Ribakina v ponovitvi finala iz leta 2023 v Melbournu tokrat ugnala Sabalenko

Bennett je za 72 lukenj porabila 275 udarcev, štiri manj od drugouvrščenih Britank Meghan MacLaren in Caley McGinty (obe -9).

Dvaindvajsetletna Babnik je tekmovanje končala s petimi udarci pod parom igrišča, ki je pri 72 udarcih za 18 lukenj. Prvi in tretji dan je bila Babnik z -4 med najboljšimi posameznicami, drugi (+1) in zadnji dan (+2) pa se ji ni najbolje posrečil. Za nagrado je prejela slabih 6000 evrov.

Kljub temu je s šestim mestom dosegla najboljši izid v 2026, dobro formo pa bo skušala potrditi konec tega tedna na najmočnejšem ženskem turnirju serije let v Avstraliji, in sicer v Adelaide (1,03 milijona evrov).

Nato bo med 19. in 22. marcem v Hope Islandu še en manjši turnir, tudi nanj je Babnik prijavljena.

Ana Belac na Kitajskem do nagrade 10 tisočakov

Na turnirju najmočnejše serije LPGA na kitajskem otoku Hainan pa je pretekli konec tedna nastopala Ana Belac. Devetindvajsetletna Portorožanka je prišla v rez tekmovanja, na koncu pa zasedla 43. mesto s petimi udarci nad parom igrišča.

S tem si je prislužila dobrih 10.000 evrov denarne nagrade, okoli 320.000 evrov pa je pripadlo zmagovalki iz Južne Koreje Mi Hyang Lee (-11).

Devetindvajsetletna Belac je prijavljena tudi na naslednji turnir serije LPGA, ki bo med 19. in 22. marcem v San Joseju, natančneje v Menlo Parku.

Premium
Novice  |  Slovenija
Več iz teme

Pia BabnikgolfAna BelacletAvstralijaWTA

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Razno
Deloindom

Visoke grede so hit vrtnarjenja – a niso vedno dobra izbira

Premium
Novice  |  Slovenija
Dvotirni sistem v domovih za starejše

Novi stanovalci domov za starejše so ujetniki birokracije, plačujejo več

Novice  |  Svet
Požar

Velik požar v središču Glasgowa, zrušila se je kupola, postaja je zaprta (FOTO)

