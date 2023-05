Pia Babnik na prizorišču svoje prve velike zmage

Na spletni strani Ladies Europen Tour (LET), kjer zasledite vse o evropski seriji poklicnih golfistk, so pred novim turnirjem v Franciji v ospredje postavili najboljšo slovensko igralko Pio Babnik.

Na turnirju Jabra Ladies Open, ki bo potekal od danes (četrtka) do sobote v francoskem mestecu Evian-les-Bains, je Ljubljančanka zmagala leta 2021 pri komaj 17 letih. To je bilo njeno prvo zmagoslavje v konkurenci poklicnih igralk.

Babnikova je letošnjo sezono začela v nasprotju s pričakovanji. Zdaj se želi vrniti na pravo pot na prizorišču, kjer je doživela prvi vrhunec v poklicni karieri. »Na to igrišče imam lepe spomine. Leta 2021 nisem pričakovala zmage. Moje življenje se je nato spremenilo, bilo je odlično. To je neverjetno mesto. Vedno tako dobro poskrbijo za igrišče. Pogoji so nekoliko drugačni kot takrat, a to bo odličen teden,« napoveduje dobro razpoložena Pia Babnik.

Na začetku letošnje sezone je imela kar nekaj težav, kakor je razkrila za spletno stran LET, tudi s poškodbo hrbta. »Na začetku sezone sem bila vsepovsod, zdaj pa se počasi spet sestavljam, tako da sem zelo vesela. Trenutno je moja igra v redu. Večinoma sem delala na tehniki zamaha, saj sem dobila nove vložke za čevlje, tako da se je moj zamah povsem spremenil. Začela sem udarjati po notranji strani in nisem vedela, kam bo šla žoga. Ampak zdaj je vsak dan bolje,« je pojasnila Babnikova.

Zaveda se tudi, da bo tokrat razplet močno krojilo tudi vetrovno vreme, ki je napovedano za vse tri dni turnirja: »Ta teden bom morala zadevati nižje. Ampak vem, kako to storiti. Če pa bo premokro, ne bom smela udarjati prenizko. To je odprto igrišče, zato mislim, da mi ustreza.«

Babnikova bo nastop na Jabra Ladies Open 2023 začela ob 8.45 skupaj z branilko naslova Finko Tiio Koivisto in Nemko Chiaro Noja.