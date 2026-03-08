Pia Babnik prvič v letošnji sezoni v TOP 10

Forma najboljše slovenske golfistke Pije Babnik se stopnjuje z vsakim turnirjem. Potem ko se na uvodnem turnirju v Savdski Arabiji ni uvrstila v rez, je na prvi avstralski postaji prejšnji vikend prišla med najboljših 30.

Na tretjem turnirju evropske serije (Let) na igrišču Magenta Shores Golf & Country Club v Avstraliji pa si je že priigrala mesto med najboljšo deseterico.

Ljubljančanka je po štirih dneh turnirja z nagradnim skladom 600.000 avstralskih dolarjev dosegla izid pet udarcev pod parom igrišča. Po posameznih rundah je na igrišču s parom 72 zbrala 68, 73, 68 in 74 udarcev, kar je zadostovalo za 6. mesto.

Zmagala je domačinka Kelsey Bennet (-13), drugo mesto sta si razdelili Angležinji Meghan MacLaren in Caley McGinty (obe po -9).

Avstralske serije na turneji Let še ni konec, sledita še dva turnirja, na sporedu sta med 12. in 15. marcem in 19. in 22. marcem.

Poklicne golfistke, ki tekmujejo v evropski seriji, se bodo zatem preselile v Južno Afriko.

Belac 43. na turnirju LPGA

Druga slovenska profesionalka Ana Belac je na Kitajskem tekmovala na turnirju elitne serije LPGA.

Osvojila je 43. mesto (+5), potem ko je na otoku Hainan na igrišču s parom 72 po dnevih zbrala 74, 73, 70 in 76 udarcev.

Zmagala je Japonka Rio Takeda (-17).