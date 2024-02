Pia Babnik se počasi približuje eliti

Slovenska golfistka Pia Babnik je turnir evropske serije Aramco v Savdski Arabiji končala na 50. mestu s tremi udarci nad parom. Tekmovanje s tretjim najvišjim denarnim skladom v tej seriji (4,64 milijona evrov) je dobila Tajka Patty Tavatanakit z 18 udarci pod parom.

Edina slovenska predstavnica na turnirju je predvsem drugi dan odigrala svojo najboljšo rundo v zadnjem letu. S petimi udarci pod parom igrišča je ogromno nadomestila in se uvrstila v rez oziroma v zgornjo polovico nastopajočih.

Prvi dan je 20-letnica sklenila s +6, tretji dan je bila dva udarca nad parom, zadnji dan pa je zaključila z 72 udarci za končnih +3. To je zadoščalo za 50. mesto in 18.415 evrov denarne nagrade. Zanjo je bil to drugi turnir v sezoni ter drugi preboj v rez. V Keniji je zasedla 36. mesto.

Zmagovalki 647.400 evrov

Zmagovalka Patty Tavatanakit je bila predvsem prvi (66) in zadnji dan (65) daleč pred tekmicami na igrišču s parom 72 udarcev, s čimer si je tudi nabrala veliko prednost po štirih dneh tekmovanja. Za nagrado je v žep pospravila 647.400 evrov.

Drugo mesto je zasedla Nemka Esther Henseleit (-11), tretje mesto pa sta si razdelili Japonka Minami Katsu in Angležinja Charley Hull (obe -9).