Pia Babnik sezono začenja v Savdski Arabiji

Slovenska golfistka je optimistična pred startom sezone v profesionalni evropski seriji Let. Leon Car na amaterskem prvenstvu Portugalske.
Pia Babnik je tekmovalno sezono 2026 v evropski seriji začela v Savdski Arabiji. FOTO: Osebni arhiv
Pia Babnik je tekmovalno sezono 2026 v evropski seriji začela v Savdski Arabiji. FOTO: Osebni arhiv
Rok Tamše
11. 2. 2026 | 10:30
11. 2. 2026 | 10:33
4:12
Na igrišču golf kluba Rijad v Savdski Arabiji so odprli novo sezono poklicnih igralk v evropski seriji Let (Ladies European Tour). Na uvodnem turnirju – skupno jih je na sporedu kar 30 – med 120 tekmovalkami slovenske barve zastopa Pia Babnik.

Ljubljančanka je lani v skupnem seštevku tega celoletnega tekmovanja zasedla 46. mesto, potem ko je nastopila na 20 turnirjih, štirikrat se je uvrstila v deseterico najboljših, izpostaviti pa velja tudi njeno zmago na kvalifikacijskem turnirju za enega največjih turnirjev na svetu – odprto prvenstvo ZDA (US Open).

Pia Babnik je tekmovalno sezono 2026 v evropski seriji začela v Savdski Arabiji. FOTO: Osebni arhiv
Pia Babnik je tekmovalno sezono 2026 v evropski seriji začela v Savdski Arabiji. FOTO: Osebni arhiv

Članica GK Trnovo zdrava in optimistično vstopa v novo sezono, čeprav v Španiji niso bile najboljše razmere za priprave na dolgo sezono. »Na pripravah je bilo res malo slabše vreme, kot smo pričakovali. Kljub temu mi je uspelo opraviti veliko dobrih treningov in izpiliti detajle v tehniki. Največ pozornosti sem posvetila kratki igri (čipanju in patanju), saj je bilo tega malce manj, ko sem trenirala doma v dvorani,« je dejala 22-letna Babnik.

Cilj sta zmaga in uživanje v igri

»Imam tudi nove palice, ki sem jih dobila na Taylormade fittingu v Dubaju in z njimi sem zelo zadovoljna. Železa so ostala ista, samo malo smo popravili naklone, ki so se čez leto spremenili. Cilj za letošnjo sezono je tako kot vsako leto zmaga, predvsem pa uživanje v igri, kar je najbolj pomembno,« je še razkrila dvakratna olimpijka Pia Babnik.

»Na pripravah je bilo res malo slabše vreme, kot smo pričakovali. Kljub temu mi je uspelo opraviti veliko dobrih treningov in izpiliti detajle v tehniki. Največ pozornosti sem posvetila kratki igri,« je povedala Babnik. FOTO: Osebni arhiv
»Na pripravah je bilo res malo slabše vreme, kot smo pričakovali. Kljub temu mi je uspelo opraviti veliko dobrih treningov in izpiliti detajle v tehniki. Največ pozornosti sem posvetila kratki igri,« je povedala Babnik. FOTO: Osebni arhiv

V Rijadu se s tekmicami poteguje za čim večji delež izjemno bogatega nagradnega sklada; ta znaša kar 4,2 milijona evrov (5 milijonov ameriških dolarjev). Vodstvo Let je napovedalo rekordni nagradni sklad za sezono 2026, saj bodo igralci prvič v zgodovini tekmovali za več kot 40 milijonov evrov.

V Savdski Arabiji je tudi lanska zmagovalka sezone (Let Order of Merit) Shannon Tan, prva Singapurčanka v zgodovini, ki je osvojila to prestižno lovoriko. »Navdušena sem, da se začenja sezona in da bom spet videla vse na touru. Čaka nas še eno odlično leto na Let,« je povedala 21-letna Shannon Tan.

Turnir poteka od srede, 11. februarja, do sobote, 14. februarja.

Jaka Babnik vadi v Egiptu, Leon Car tekmuje na Portugalskem

Medtem se Pijin brat Jaka Babnik te dni v Egiptu pripravlja na novo sezono na pro golf touru. Zaradi slabega vremena v Španiji in na Portugalskem sta se z očetom in trenerjem Alešem umaknila na afriško celino, uvodni turnir, ki je na sporedu 17. februarja v Turčiji, pa je še vedno pod vprašajem – prav tako zaradi pogostega in premočnega deževja.

S svetom poklicnega golfa se letos prvič zares spogleduje še en slovenski talent – Leon Car, član GK Racman. Ljubljančan je ta čas na 46. mestu na evropski amaterski lestvici, tekmovalno sezono pa od danes odpira na Portugalskem.

S svetom poklicnega golfa se letos prvič zares spogleduje Leon Car, član GK Racman. FOTO: Osebni arhiv
S svetom poklicnega golfa se letos prvič zares spogleduje Leon Car, član GK Racman. FOTO: Osebni arhiv

Na igrišču Amendoeira Resort v pokrajini Algarve je na sporedu amatersko prvenstvo Portugalske. »V bolj angleškem vremenu z vetrom in dežjem bo treba potrpežljivo čakati svojo priložnost. Leon je sposoben marsičesa. Držimo pesti za dobro otvoritev sezone,« je sporočil njegov oče in trener Leon Car.

V sezoni 2026 se bodo amaterski igralci pod okriljem Evropske golf zveze (EGA) prvič pomerili za novo lestvico European amateur Order of Merit (EAOM). Igralci skozi sezono na 15 turnirjih lahko pridobijo tudi povabila za profesionalne tekme. To je v Algarve pripeljalo vse najboljše amaterje razen tistih, ki igrajo in študirajo v ZDA.

Leon Car z očetom in trenerjem Matjažem na prvem turnirju sezone v portugalskem Algarveju. FOTO: Osebni arhiv
Leon Car z očetom in trenerjem Matjažem na prvem turnirju sezone v portugalskem Algarveju. FOTO: Osebni arhiv

golfPia BabnikJaka BabnikLeon CarSavdska ArabijaEgiptPortugalska

