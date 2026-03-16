Pia Babnik v Avstraliji ohranja konstantno formo

Poklicne golfistke, ki tekmujejo v evropski seriji Let, so opravile še s tretjim turnirjem na celini »tam spodaj«. Na igrišču golf kluba Kooyonga so se gostitelji na turnirju Women’s Australian Open razveselili zmage rojakinje Hannah Green, saj je po napetem zaključku postala prva Avstralka po letu 2014, ki je osvojila to prestižno lovoriko.

Medtem slovenske ljubitelje golfa lahko veseli nova izvedba edine slovenske predstavnice Pije Babnik, ki je zasedla 41. mesto za skupni izid +5. Na igrišču s parom 72 je po posamičnih dnevih zbrala 75, 71, 74 in 73 udarcev.

Po štirih turnirjih v novi sezoni Let je Ljubljančanka v skupnem seštevku na visokem 16. mestu. Spomnimo, da začetek v Savdski Arabiji zanjo ni bil najbolj posrečen, saj se ni uvrstila vrez. V Avstraliji je najprej osvojila 26. mesto na Ford Women's NSW Open, potem pa je bila odlična 6. na Australian Women's Classic.

Zgodovinska zmaga domačinke

Medtem Hannah Green uživa v zmagoslavju po dramatičnem četrtem dnevu turnirja. Sedemkratna zmagovalka turnirjev LPGA je v zadnjem krogu dosegla rezultat 70 udarcev (−2) ter odbila napade rojakinje Cassie Porter in Francozinje Agathe Laisne ter slavila z enim udarcem prednosti. Z zmago je Green potrdila izjemno formo: v zadnjih treh tednih je slavila že drugič, potem ko je pred dvema tednoma zmagala na turnirju LPGA v Singapurju. Ob tem je dosegla tudi svojo prvo zmago na turneji Ladies European Tour (Let).

»Že prej sem rekla, da je zmaga na domačem prvenstvu skoraj kot zmaga na majorju, in še vedno mislim tako. Povsem drugače je igrati pred domačim občinstvom. Vedela sem, da so vsi želeli, da na koncu dneva pokal ostane v mojih rokah. To je bil res lep občutek,« je povedala Hannah Green.

Četverček avstralskih dogodkov na turneji Let bo ta konec tedna zaokrožil turnir Australian WPGA Championship Gold Coast. V Hope Islandu, ki je v bližini Brisbanea, bo v konkurenci tudi Pia Babnik.

Ana Belac na turneji LPGA v Kaliforniji

Ana Belac se lahko pohvali z zelo dobrimi rezultati na začetku sezone. FOTO: Alex Slitz/AFP

Drugo slovensko poklicno golfistko Ano Belac pa ta teden čaka nova preizkušnja na turnirji elitne serije LPGA v ZDA. V Menlo Parku v Kaliforniji se bodo najboljše golfistke sveta pomerile na turnirju Fortinet Founders Cup z nagradnim skaldom 3 milijone dolarjev.

Na prejšnjem turnirju LPGA na Kitajskem je Ana Belac zasedla 42. mesto, še pred tem pa je bila v Avstraliji na turnirju evropske serije Ford Women's NSW Open odlična osma.