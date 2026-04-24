Pia Babnik vodilna po polovici turnirja v Južni Afriki

Slovenska golfistka Pia Babnik nadaljuje dobre predstave v zadnjih tednih. Potem ko je pred dnevi na turnirju Joburg Open z nagradnim skladom 333.000 evrov zasedla peto mesto, ji dobro kaže še na enem južnoafriškem turnirju. Po polovici odprtega prvenstva Južne Afrike z nagradnim skladom 350.000 evrov je v vodstvu.

Dvaindvajsetletna Ljubljančanka, ki je s petim mestom na Joburg Opnu dosegla svoj najboljši rezultat v posamični konkurenci na turnirjih evropske serije v zadnjih dveh sezonah, je prvi dan v Cape Townu končala z osmimi udarci pod parom, drugi dan pa s šestimi, tako da je s skupnim izkupičkom -14 prepričljivo vodilna.

Najbližji zasledovalki sta Angležinji, in sicer Cara Gainer, 130. igralka s svetovne lestvice ima izid -11, in Esme Hamilton, 363. igralka sveta, z -10.

Pia Babnik je trenutno najboljša slovenska golfistka. FOTO: Golf zveza Slovenije

Za Babnik, 245. na svetovni lestvici, je to 105. turnir serije european tour v karieri. V žepu ima dve zmagi iz leta 2021 ter 19 uvrstitev med prvih deset. Nase je znova opozorila že v začetku marca letos, ko je v Avstraliji zabeležila šesto mesto, novo priložnost za potrditev dobre forme pa bo imela v prihodnjem tednu še na Mavriciju.

V preteklih sezonah je Babnik dosegla nekaj vrhunskih rezultatov predvsem v ekipni konkurenci, 2024 je bila tretja v Rijadu, pred tem pa je zadnjo uvrstitev med prvih pet zabeležila maja 2022 v Franciji oziroma na turnirju Jabra Open, kjer je leto prej zabeležila prvo zmago na evropski turneji.