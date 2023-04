Pia in Jaka Babnik po zmagi doma na močna turnirja v tujino

Na prvem turnirju letošnje serije Slo tour od skupno petih sta na golf igrišču Otočec v zahtevnih vremenskih razmerah zmagala sestra in brat, Pia in Jaka Babnik (oba GK Trnovo).

Najboljša slovenska golfistka je v treh dneh odigrala skupno tri udarce nad parom igrišča, vseeno je to zadostovalo za prepričljivo zmago. Drugo mesto sta si razdelili mladinki Eva Kiri Fevžer in Zala Jesih (obe GK Arboretum in +16).

»Lepo je igrati doma, saj za to niti nimam veliko priložnosti. Ta turnir mi je prišel zelo prav kot priprava za nastop na majorju v ZDA konec meseca. Vidim, da sem izboljšala svojo igro glede na začetek sezone in to me zelo veseli,« je povedala Pia Babnik, ki bo na turnirju The Chevron Championship v Teksasu, prvim od petih velikih turnirjev sezone v elitni seriji LPGA, nastopila od 20. do 23. aprila.

Pri fantih je Jaka Babnik igral šest udarcev pod parom igrišča. Drugi je bil Jan Hribernik (GK Ptuj; 0), tretji pa Anže Leskovar (Racman GK; +8).

»Sem kar zadovoljen z rezultatom na prvem letošnjem turnirju v Sloveniji. Dva tedna sem bil brez turnirja, tako je ta prišel prav kot ogrevalni turnir za mednarodni turnir v Franciji, ki sledi ta teden. Igrišče je bilo v glavnem zelo dobro urejeno, le nekaj zelenic je imelo luknje, tako da je bilo zahtevnejše patati. Sicer sem vse tri dni igral konstantno, le zadnji dan sem malce slabše patal,« je uspeh na igrišču Grad Otočec komentiral Jaka Babnik, ki bo ta teden od četrtka do nedelje igral na mednarodnem prvenstvu Francije za igralce do 18 let v Parizu.