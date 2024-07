Lia na tretji stopnički, malo ji je manjkalo do vrha

Slovenska atletinja Lia Apostolovski je na mitingu v skoku v višino v Heilbronnu (Nem) zasedla 3. mesto z 1,92 metra. Zmagala je Avstralka Eleanor Patterson, svetovna prvakinja leta 2022 in podprvakinja leta 2023 je preskočila 1,95 metra. Britanka Morgan Lake, četrta lani na SP, je prav tako skočila 1,95 m, a v več poskusih kot Avstralka in je bila zato druga.

»Zelo sem zadovoljna, dobro sem skakala in imela dober občutek tako v teku kot v tehniki skoka. Vesela sem stopnjevanja forme in to mi vliva veliko dodatne samozavesti. Od začetka do konca sem dobro napadala višine. Na 1,95 m mi je malo zmanjkalo, pa bi bila uspešna tudi na tej višini. Ampak očitno je bila želja po uspehu prevelika in me je to zavrlo. Večkrat sem že dokazala, da imam v nogah višino na 1,95 m in tako tudi državni rekord ni več daleč,« je povedala Ljubljančanka.

V Heilbronnu nastopila tudi lani in bila druga za Pattersonovo, tedaj je dosegla osebni rekord z 1,95 metra. Pred njo je v slovenski atletski zgodovini le še Britta Bilač, ki je 14. avgusta 1994 v Helsinkih skočila natančno dva metra in osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu.

Zdaj jo čakajo sklepne priprave, del jih bo opravila v Pulju, kjer imajo nov štadion in se bo v miru osredotočila na zadnjo vadbo pred OI. »Škoda, da zaradi te tekme nisem mogla sodelovati na predstavitvi slovenske olimpijske reprezentance v Kopru,« je še dodala.