    Drugi športi

    Littler ubranil naslov in pospravil prvi milijonski ček

    Čeprav ni postregel s popolno igro, je mladi zvezdnik Luke Littler postal prvi igralec pikada, ki je za zmago prejel sedemmestno denarno nagrado.
    Luke Littler je najboljši igralec pikada na svetu. FOTO: Paul Childs /Reuters
    Galerija
    Luke Littler je najboljši igralec pikada na svetu. FOTO: Paul Childs /Reuters
    P. Z., STA
    3. 1. 2026 | 22:53
    3. 1. 2026 | 23:01
    3:44
    Anglež Luke Littler je postal svetovni prvak v pikadu. Osemnajstletni prvi zvezdnik tega športa je s tem ubranil lanski naslov, v finalu pa je s 7:1 v nizih premagal 23-letnega Nizozemca Giana van Veena in v žep pospravil prvi milijonski ček v zgodovini pikada.

    Littler je van Veena pred dvema letoma že ugnal v finalu mladinskega svetovnega prvenstva, tokrat pa na največjem odru tega športa večjih težav z Nizozemcem ni imel. Angleški najstnik je postal četrti, ki je ubranil naslov prvaka pod okriljem krovne zveze PDC. To je pred tem uspelo Angležema Philu Taylorju in Adrianu Lewisu ter nazadnje Škotu Garyju Andersonu (2015, 2016).

    Littler je bogatejši za dober milijon evrov. FOTO: Paul Childs/Reuters
    Littler je bogatejši za dober milijon evrov. FOTO: Paul Childs/Reuters

    Littler je postal peti igralec v zgodovini s po dvema naslovoma, več jih imata le za zdaj nenadkriljivi Taylor s 14 in Nizozemec Michael van Gerwen s tremi. V najmlajšem finalu doslej je prvi niz osvojil van Veen, a se je pet let mlajši Littler podobno kot v polfinalu proti rojaku Ryanu Searlu odlično odzval. Dobil je naslednje štiri nize in prvi prišel do oprijemljive prednosti.

    image_alt
    Najstnik Littler postal svetovni prvak in pospravil 600.000 evrov (VIDEO)

    Številka ena svetovne lestvice tudi v nadaljevanju ni popuščal in ohranil visoko povprečje 106,02 točke za tri puščice, medtem ko je Nizozemec vse manj prihajal do izraza. Posledično je Anglež po dobri uri in desetih minutah dvoboj končal z zmago s 7:1. Tako gladko je nazadnje v finalu slavil Taylor leta 2009.

    Littlerjevo povprečje 106,02 je sicer šesto najvišje v finalih SP. Najvišje ima Taylor iz leta 2009, ko je ob zmagi proti Nizozemcu Raymondu van Barneveldu s tremi puščicami v povprečju zadel za 110,94 točke.

    Organizatorji so tudi v finalu zaman čakali na popolno igro z devetimi puščicami. Za vsako tovrstno igro so sicer ponujali več kot 200.000 evrov. Od tega bi igralec prejel tretjino, tretjino bi podelili v dobrodelne namene, tretjino pa bi prejel naključni srečnež v dvorani ob času popolne igre.

    To je angleški junak. FOTO: Paul Childs/Reuters
    To je angleški junak. FOTO: Paul Childs/Reuters

    Čeprav ni postregel s popolno igro, pa je Littler postal prvi igralec pikada, ki je za zmago prejel sedemmestno denarno nagrado, natančneje 1,15 milijona evrov. Nagradni sklad SP je prvič znašal 5,75 milijona evrov, enkrat več kot leto prej. Poražencu je v uteho ostal ček v višini 460.000 evrov.

    image_alt
    Najstniška senzacija Luke Littler zadela v polno, pikado je vroč

    Z novim slavjem na SP je prednost na lestvici PDC mladi Anglež precej povišal. V zadnjih 24 mesecih je namreč zaslužil 3,18 milijona evrov. Drugi ostaja Anglež Luke Humphries, svetovni prvak leta 2024 z 1,345 milijona, na tretje mesto pa je napredoval van Veen z 1,05 milijona evrov.

    Prvič je na letošnjem SP nastopilo 128 igralcev, prej 96. Med njimi je bilo pet žensk, Slovencev pa ni bilo. Benjamin Pratnemer je nastopil sredi decembra na SP pod okriljem zveze WDF, ki še zdaleč ni tako vplivna in bogata kot PDC. Slovenski predstavnik je tam izpadel v tretjem krogu.

    Šport  |  Drugi športi
    Senzacija v pikadu

    Najstnik Littler postal svetovni prvak in pospravil 600.000 evrov (VIDEO)

    Anglež Luke Littler je svetovni prvak v pikadu. V finalu je v Londonu s 7:3 v nizih premagal Nizozemca Michaela van Gerwena. Preverite njegovo zgodbo ...
    Peter Zalokar 3. 1. 2025 | 23:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Luke Littler, zvezdnik pikada

    Najstniška senzacija Luke Littler zadela v polno, pikado je vroč

    Sedemnajstletni čudežni deček v pikadu Luke Littler je v Angliji letos sprožil Littlermanio. Kdo je mladenič, ki je gostilniško igro dvignil v športne višave?
    Peter Zalokar 25. 12. 2024 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Nagrade BBC

    Po izboru BBC najboljša Keely Hodgkinson in Armand Duplantis

    Za športni osebnosti leta so v Veliki Britaniji izbrali atleta. Keely Hodgkinson že četrta ženska zapored s to nagrado.
    Peter Zalokar 18. 12. 2024 | 11:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva dama ZDA slovenskega rodu

    Melania Trump v svojem elementu

    Rojena Sevničanka hoče drugemu bivanju v središču ameriške izvršne oblasti dati svoj pečat.
    Barbara Kramžar 2. 1. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriški napad na Venezuelo

    Trump objavil Madurovo fotografijo: Do menjave oblasti bomo mi upravljali državo

    ZDA so izvedle obsežen napad na Venezuelo, Madura in njegovo ženo so odpeljali z ladjo.
    3. 1. 2026 | 08:37
    Preberite več
    pikadoLuke LittlerAnglijasvetovno prvenstvofinalesvetovni prvak

