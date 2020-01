Planinska zveza počastila junake leta 2019

Ljubljana – Planinska zveza Slovenije je na Gospodarskem razstavišču podelila priznanja za vrhunske dosežke v alpinizmu, športnem in lednem plezanju ter turnem smučanju za leto 2019. Za življenjsko delo v alpinizmu se je poklonila Antonu Sazonovu-Tonaču, v športnem plezanju sta lovoriko znova osvojila Janja Garnbret in Jernej Kruder, najuspešnejša alpinista sta Sara Jaklič in Luka Lindič, najboljša ledna plezalka Maja Šuštar in prvi turni smučar leta Luka Kovačič.



PZS je hkrati sporočila, da slovenska tekma svetovnega pokala v športnem plezanju ni več pod vprašajem in da se 25. in 26. septembra 2020 v Stožicah obeta dogodek, »kot ga še ni bilo«. Zbrane je pozdravil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, čestitala jim je tudi podpredsednica PZS Irena Mrak.