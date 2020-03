Plavalci brez VN Slovenije na Ravnah

Ravne na Koroškem - Plavalna zveza Slovenije do nadaljnjega odpoveduje vsa tekmovanja v Sloveniji. Tako ne bo mitinga za VN Slovenije, ki so ga načrtovali ob prihajajočem koncu tedna na Ravnah na Koroškem. Že pred dnevi je tekmovanje odpovedal plavalni klub Kranj. "Odločitev je logična, saj v državi velja prepoved prireditve v notranjih prostorih za več kot 100 oseb. Na vsakem mitingu je že plavalcev več kot 100," je poudaril Gorazd Podržavnik, trener pri Fužinarju in obenem slovenski reprezentančni selektor.



Miting na Koroškem pa bo skupaj s slovenskimi plavalci močno pogrešal, saj je večina z izjemo Neže Klančar, ki je ob koncu tedna nastopila v Bratislavi, že mesec in pol brez tekmovanj. "Na Ravnah smo načrtovali pregledno tekmo, da vidimo, na kakšni ravni pripravljenosti smo. V ponedeljek namreč odhajamo na priprave v Turčijo, zato bi bil nastop več kot dobrodošel. Na srečo je do OI še dovolj časa ," dodaja Podržavnik.



V Turčiji bo na pripravah s Tjašo Oder, edino v slovenski vrsti z olimpijsko normo, ter Katjo Fain, z Nežo Klančar, Dašo Tušek, Martinom Bauom in Gašperjem Šenico. Osrednje predolimpijsko tekmovanje bo evropsko prvenstvo v Budimpešti, od 11. do 17. maja.