Plazma športne igre mladih v polnem zagonu, Maribor pričakuje športne navdušence

Svojo letošnjo sezono bodo športne igre mladih simbolično obeležile s slovesnim odprtjem 15. maja 2026 ob 10. uri na Atletskem stadionu Poljane.
Športne igre mladih združujejo. FOTO: Karlo Šutalo/Šim
Š. R.
28. 4. 2026 | 07:50
Plazma športne igre mladih, ki v Sloveniji že drugi mesec potekajo v polnem obsegu, bodo svojo letošnjo sezono simbolično obeležile s slovesnim odprtjem 15. maja 2026 ob 10. uri na Atletskem stadionu Poljane v Mariboru. Tam bodo množico mladih tekmovalcev spodbujali tudi najvidnejši podporniki in partnerji iger ter številni športni navdušenci.

Igre predstavljajo največjo amatersko športno platformo za otroke in mlade v regiji, ki že več kot 30 let spodbuja vrednote fair playa, sodelovanja, spoštovanja in zdravega življenjskega sloga. V Sloveniji bo v sezoni 2026 sodelovalo več kot 70.000 otrok, pomerili pa se bodo v desetih športnih panogah na kar 255 športnih dogodkih po vsej državi. Igre iz leta v leto beležijo rast in uživajo čedalje večjo podporo – med udeleženci ter tudi v poslovni in širši javnosti, kar potrjuje njihovo pomembno družbeno vlogo.

Novi ambasador Športnih iger mladih je v tej sezoni Goran Dragić (v sredini). FOTO: Karlo Šutalo/Šim
Poslanstvo športnih iger mladih podpirajo številna ugledna imena iz sveta športa, med njimi tudi predsednik UEFA Aleksander Čeferin, ki poudarja pomen dostopnega športa za vse otroke in mladino. Organizator in predsednik iger Zdravko Marić pa izpostavlja, da je vloga športa pri zdravem odraščanju otrok in oblikovanju odgovornih posameznikov nenadomestljiva.

Letošnja sezona je bogatejša tudi za novega ambasadorja – vrhunskega slovenskega košarkarja Goran Dragić, ki s svojo kariero in vrednotami navdihuje mlade za šport, disciplino in vztrajnost.

Večletnim partnerjem športnih iger mladih Coca-Coli, Plazmi, Telemachu, Zavarovalnici Triglav in Slovenskim železnicam, ki skrbijo, da je udeležba za otroke dostopna oziroma popolnoma brezplačna, se je letos pridružila tudi NLB.

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, ob tem poudarja, da v NLB že vrsto let podpirajo šport:

»V NLB smo eden največjih podpornikov slovenskega vrhunskega, mladinskega, rekreativnega in tudi para športa. S projektom NLB Šport mladim že več kot deset let podpiramo mladinski šport in mlade vabimo na športna igrišča. Ponosni smo, da od zdaj podpiramo tudi športne igre mladih v Sloveniji. Šport ni le tekmovanje, temveč prostor, na katerem se otroci učijo vztrajnosti, ekipnega duha in spoštovanja do sebe, sotekmovalcev in skupnih pravil. Prav te vrednote gradijo značaj, učijo zmagovati, pa tudi dostojanstveno sprejeti poraz, se pobrati in poskusiti znova. Zato stojimo ob strani pobudam, ki mladim omogočajo gibanje in pozitivne izkušnje ne glede na to, od kod prihajajo in kakšne so njihove začetne možnosti. In če lahko uspe zgolj enemu, je vredno podpirati vse.«

Disciplina in vztrajnost sta vrednoti, ki navdihuje mlade športnike. FOTO: Karlo Šutalo/Šim
Tekmovanja v atletiki, igri med dvema ognjema, rokometu, nogometu, tenisu, namiznem tenisu, odbojki, košarki, odbojki na mivki in šahu bodo spomladi in poleti potekala po vsej Sloveniji. Vrhunec na nacionalni ravni bo državni zaključek v Rogaški Slatini 6. junija 2026, na katerem bodo izbrani tudi najuspešnejši slovenski predstavniki za veliki mednarodni finale. Sezona se bo tradicionalno sklenila v Splitu. Tam se bodo od 17. do 22. avgusta družili in tekmovali najboljši mladi športniki iz Slovenije, Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter tudi Severne Makedonije, ki se je igram pridružila letos.

Plazma športne igre mladih tako ostajajo eden ključnih projektov za razvoj mladinskega športa in spodbujanje pozitivnih vrednot, ki presegajo športne rezultate. Medijska hiša Delo s podporo projektu pomembno prispeva k ozaveščanju mladih o pomenu športa in telesne aktivnosti za zdrav življenjski slog.delo

