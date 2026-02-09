  • Delo mediji d.o.o.
Plazma športne igre mladih vstopajo v 3. sezono v Sloveniji

Letošnja že 3. sezona Plazma športnih iger mladih v Sloveniji se je uspešno začela. Prva tekmovanja bodo v nogometu, odbojki, namiznem tenisu in šahu.
Slovensko odprtje iger bo tudi letos v Ljubljani. FOTO: Otro Karlo Šutalo
Galerija
Slovensko odprtje iger bo tudi letos v Ljubljani. FOTO: Otro Karlo Šutalo
Š. R.
9. 2. 2026 | 16:31
3:54
A+A-

Letošnja že 3. sezona Plazma športnih iger mladih v Sloveniji se je uspešno začela. Prva tekmovanja v nogometu, odbojki, namiznem tenisu in šahu že polnijo športna prizorišča v Ljubljani, Kamniku, Novem mestu, Škofji Loki, Vipavi in na Vrhniki ter znova dokazujejo, da šport ostaja eden najmočnejših povezovalcev mladih.

image_alt
Jedrski gladiatorji se bodo bojevali z izmišljenimi zvermi

V spomladanskih in poletnih mesecih se bo več kot 65.000 slovenskih šolarjev pomerilo na več kot 255 brezplačnih športnih dogodkih po vsej Sloveniji, od slovenske Istre do Goričkega. Tekmovanja bodo potekala v desetih športnih panogah, organizatorji pa jih pripravljajo v tesnem sodelovanju z občinami, osnovnimi šolami, športnimi klubi in društvi. Cilj ostaja jasen: otrokom omogočiti dostop do športa, gibanja in pozitivnih vrednot ne glede na socialno ozadje.

Aleksander Čeferin, ključni podpornik iger, športa in mladih. FOTO: Karlo Šutalo
Aleksander Čeferin, ključni podpornik iger, športa in mladih. FOTO: Karlo Šutalo

Pomemben del letošnje sezone ostaja tudi projekt Zero Waste, s katerim Plazma športne igre mladih mlade udeležence ozaveščajo o varovanju okolja, trajnostnem ravnanju in odgovornem odnosu do narave. Šport tako postaja tudi prostor za učenje vrednot, ki segajo daleč onkraj igrišč.

Leto 2026 je za športne igre mladih še posebno slavnostno, v regiji namreč praznujejo 30-letnico delovanja. Ustanovitelj in predsednik Športnih iger mladih Zdravko Marić ob tem poudarja, da so igre v treh desetletjih pri otrocih pomagale oblikovati zavest o pomenu športa, prijateljstva in druženja za zdravo odraščanje. Projekt je v tem času aktiviral stotine tisoč otrok na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini in Sloveniji ter povezal številna ugledna imena svetovnega športa.

Veličastni zaključek sezon v Splitu. FOTO: Karlo Šutalo
Veličastni zaključek sezon v Splitu. FOTO: Karlo Šutalo

Med podporniki in ambasadorji Športnih iger mladih so tudi izjemne osebnosti, kot sta predsednik UEFA Aleksander Čeferin in dolgoletni kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić, s svojo zgodbo in zgledom pa navdihujeta mlade športnike.

Po izjemno uspešnem preteklem letu so cilji za letošnjo sezono še bolj ambiciozni. Slovesno odprtje Športnih iger mladih bo tudi letos v Ljubljani, veliki državni zaključek bo gostila Rogaška Slatina, jubilejno 30. sezono pa bodo tradicionalno sklenili z mednarodnim finalom v Splitu, na katerem se bodo zbrali najboljši mladi športniki iz celotne regije.

Posebno mesto imajo tudi letos odmevni televizijski pogovori Ne(uspeh) prvakov, v katerih nekdanji vrhunski trener Slaven Bilić v iskrenih pogovorih z največjimi športnimi zvezdniki razkriva tudi manj vidne, temnejše plati vrhunskega športa. Med gosti preteklih oddaj so bili izjemni športni zvezdniki Luka Modrić, Zlatan Ibrahimović, Željko Obradović in Goran Ivanišević.

Otroško navdušenje nad igrami. FOTO: Karlo Šutalo
Otroško navdušenje nad igrami. FOTO: Karlo Šutalo

Športne igre mladih v Sloveniji uživajo tudi podporo Vlade Republike Slovenije ter številnih slovenskih občin, podjetij in posameznikov. Udeležba otrok in njihovih družin je v celoti brezplačna, kar omogočajo zvesti partnerji projekta, med katerimi so Coca-Cola, Plazma, Telemach, Petrol in Slovenske železnice. Izjemna je tudi podpora, ki jo projektu zagotavlja medijska hiša Delo.

Plazma Športne igre mladih tudi v jubilejni sezoni ostajajo ena najpomembnejših športno-družbenih pobud v regiji – prostor, na katerem se rojevajo športne sanje, prijateljstva in vrednote za življenje.

mladiŠport 2024Mladi upišportŠportne igre mladihSlovenijašportne prireditveministrstvo za športzdravko marićLjubljanaPlazma športne igre mladih

