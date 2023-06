Plemenita veščina le ni tako plemenita

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je na izrednem zasedanju v Lozani izključil kontroverzno Mednarodno boksarsko zvezo (Iba). Obenem je potrdil, da bo boks, ki sodeluje na olimpijskih igrah vse od leta 1904, ostal na programu poletnih iger 2024 v Parizu in 2028 v Los Angelesu.

Za izključitev zveze Iba (s prejšnjim imenom Aiba) je na izrednem zasedanju izvršnega odbora krovne organizacije glasovalo 69 članov Moka, proti je bil le en glas, deset je bilo vzdržanih. To pomeni, da je boks za zdaj brez olimpijske zveze. Kvalifikacije za Pariz 2024 in olimpijske boje so zdaj v rokah delovne skupine, ki jo je ustanovil Mok; tako je bilo že za Tokio 2020.

Boksarska zveza Iba je sicer zaradi več korupcijskih škandalov že od leta 2019 suspendirana. Predsednik Moka Thomas Bach je ob tem dejal, da pri Moku nimajo težav ne z boksom ne z boksarji.

»Če bi imeli težave z boksarji, tekmovanja na igrah v Tokiu ne bi bilo. Tudi v Parizu ne bi bilo boksarskih tekmovanj. Zelo cenimo boksarski šport, a na žalost imamo izjemno resne težave z Ibo zaradi njenega vodenja. Boksarji si zaslužijo, da jih vodi mednarodna zveza z integriteto in s transparentnostjo,« je dejal prvi mož olimpijskega gibanja.