Plemenita veščina matematično izračunana do vrha

Emini pasovi bodo jeseni spet na ogled. FOTO: Blaž Samec

- Čeprav se trenutno tekmovalno ne mlatijo v ringu, pa je v svetovnem poklicnem boksu zelo zanimivo zaradi mnogih zakulisnih ugibanj o dvobojih, iskanju novih časovnih stalnic za soočanja in o velikih vrnitvah v čarobni štirikotni dvobojevalski prostor.Krožijo neštete zgodbice o, če je puljski starorimski amfiteater pravi za gladiatorja Joshuo in Puleva, potem ... Ženska boksarska legenda je Irka, pa tudi v Sloveniji so dejavni in kakovostni v plemeniti veščini.Med tistimi, ki jih je epidemija prizadela v tekmovalnem pogledu, je tudi najboljša slovenska boksarka. Ta aprila zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni ni mogla v ring, kjer bi branila svoje šampionske pasove, nazadnje je boksala 15. februarja, ko je v nemškem Donauwörthu z nokavtom premagala SrbkinjoSpomnimo, 6. oktobra lani je Kozinova v Stožicah s soglasno odločitvijo sodnikov ugnala Švedinjo, prigrabila šampionske pasove v supersrednji kategoriji po različicah WBF, WIBF, WIBA, GBU in IBA, v taboru 21-letnice po sproščanju ukrepov v športu računajo na nastop jeseni.»Vse napovedi so za zdaj še prenagljene, a želja je dvoboj septembra ali oktobra, takrat bi branila svoje naslove. V tem trenutku najbolj kaže, da bo to v Nemčiji, kjer so vrata športu široko odprta, ukrepi se sproščajo, igra se nogomet. Ema letos mora braniti svoje naslove,« se tudi boksarskih pravilnikov zaveda trener KozinoveTa ne skriva, da dejavno išče in preverja tudi druge možnosti, saj slovensko dekle trdih pesti pred branjenjem svojih naslovov v velikem dvoboju potrebuje še nekaj ogrevalnih treningov, predvsem pa kakovostno vadbo s partnerji v ringu. »Vsekakor si jeseni želimo boj za kakšen nov pomemben naslov in novo stopničko v njeni karieri,« pravi Pavlin.Nekdanji judoist priznava, da je bil april za vse zelo zahteven. »Za mojo varovanko je bilo zelo težko, saj je imela pred očmi naslednji cilj, nato so bili odpovedani vsi športni dogodki. Ema je načrtovala nastop v nižji težnostni kategoriji, zaradi česar je morala izgubiti več kilogramov, kar je bil dodaten napor v zelo težkih pripravah.To seveda tudi psihološko vpliva na motivacijo, nikakor pa ne bo pustilo dolgoročnih posledic,« ocenjuje trener boksarke, ki v dvajsetih dvobojih doslej še ni izgubila; ima devetnajst zmag, deset z nokavtom, in en neodločen dvoboj. Tudi Kozinova je po oživljanju športa po epidemiji že začela širši obseg vadbe.»Treningov ni nikoli zares prekinila, delala je na posamični ravni, malce več časa pa je porabila za študij finančne matematike. Zdaj spet gara v polnem obsegu, naslednji tedni pa bodo pokazali, kdaj točno in s kom lahko načrtujemo naslednji boj. Takrat bodo sledile posebne priprave za nastop in bodočo tekmico,« je še povedal trener Eme Kozin Rudi Pavlin.