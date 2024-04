Plemič Sebastian Coe ujezil kolege, ker bo nagradil zmagovalce

Športniki so pozdravili odločitev predsednika Svetovne atletike Sebastiana Coeja, da jih bo zveza denarno nagradila za nastope na pariških olimpijskih igrah. Medtem pa je njegova poteza povzročila precej razburjenja pri drugih vodjih krovnih športnih zvez in presenetila tudi izkušene opazovalce iger.

Svetovna atletika bo dobitnike zlatih olimpijskih medalj na poletnih igrah v Parizu nagradila s po 50.000 ameriškimi dolarji (46.000 evrov), je prejšnji teden sporočil Coe. Atletika bo avgusta postala prvi šport, v katerem bodo izplačali denarne nagrade za olimpijske zlate kolajne.

Skupni nagradni sklad v višini 2,4 milijona dolarjev (2,2 milijona evrov) bo prišel iz razdelitve prihodkov Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), ki ga Svetovna atletika prejme vsaka štiri leta.

Nikoli ne bomo izvedeli, kaj bi o tej potezi Coeja dejal Pierre de Coubertin, ustanovitelj modernih olimpijskih iger, saj je Coe uresničil njegov veliki strah, da bo »duh dobička in profesionalizma« vdrl na igre, piše francoska tiskovna agencija AFP.

David Lappartient, predsednik Mednarodne kolesarske zveze (Uci), je jasno izrazil svoje nezadovoljstvo.

»Če bomo denar osredotočili le na vrhunske športnike, bo izginilo veliko drugih priložnosti za športnike po vsem svetu,« je dejal Francoz.

»Resnično verjamemo, da to ni olimpijski duh. O predlogu se ni niti razpravljalo.«

Coejevih kolegov iz drugih športnih zvez in Moka pa ni razjezila samo denarna nagrada.

»Vse je presenetilo, da je Coe enostransko sprejel odločitev z enournim opozorilom Moka in brez obvestila drugim športnim zvezam,« je za AFP zatrdil Michael Payne, nekdanji direktor trženja Moka.

»Stališče zvez, ki ni nerazumno, je, da jih je Coe vrgel pod avtobus. Kajti, le kaj lahko storite le tri mesece pred Parizom?« je dejal Payne.

Nacionalni štadion Stade de France bo prizorišle atletskih tekem. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Mednarodna teniška zveza ITF je že sporočila, da ne namerava slediti zgledu atletske in izplačati denarnih nagrad za olimpijske nastope ter da bo kakršna koli sprememba v prihodnosti »nastala po posvetovanju z združenjem mednarodnih zvez za poletne olimpijske igre in Mokom«.

Coe pa brani svojo potezo in je dejal, da je podoba amaterskega športnika "zastarela".

»Verjetno sem zadnja generacija, ki je prejela bon za obrok v vrednosti 75 penijev in vozovnico za vlak v drugem razredu, ko je tekmovala za svojo državo,« je dejal ob objavi odločitve.

»Zdaj delujemo na popolnoma drugem planetu kot takrat, ko sem tekmoval sam, zato je zelo pomembno, da šport prepozna to spremembo.«

Nad enostransko potezo so nezadovoljni tudi pri britanskem olimpijskem komiteju.

»Zdaj bodo športniki pod drugimi krovnimi zvezami upravičeno zahtevali podobno obravnavo in skušali izvajati na krovne zveze pritisk, kdaj bodo pa one izplačale nagrade. Vsekakor je to razprava, ki jo lahko imamo, vendar jo moramo opraviti ob pravem času, na pravem mestu in skupaj,« je za Sky Sports dejal izvršni direktor Andy Anson.

Payne pa je o Coeju dejal, da je bil vedno samostojen, vendar si njegove zdajšnje poteze ne zna razložiti. »Je tudi zelo spreten in izkušen politični delavec. Vodil je briljantno kampanjo za zmago Londona za gostiteljstvo olimpijskih iger 2012. Te njegove poteze pa ne razumem.«

Poteza Coeja je podžgala domneve, da Coe razmišlja o mestu predsednika Moka, ko bo Thomas Bach prihodnje leto odšel s položaja. Vendar Payne meni, da »če je šlo za predsedniško zvijačo, je bil to avtogol«.

»Kajti kdo voli predsednika? To so člani Moka. In mnogi med njimi so predsedniki mednarodnih zvez, ki so ta čas razdraženi od besa zaradi njegove enostranske poteze,« je dodal Payne.