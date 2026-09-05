Veličastna Janja Garnbret daleč najboljša na domači tekmi v Kopru

Janja Garnbret ostaja nepremagljiva pred domačimi navijači v Kopru. Kraljica navpičnih sten je najboljše prihranila za konec dvodnevnega dogajanja na Obali ter osvojila četrto zaporedno zmago v Kopru, šesto domačo, upoštevajoč še zmagi v Kranju. Garnbret se je veselila 51. zmage na tekmah svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja.

Garnbret se je po 75 dneh tekmovalnega premora vrnila na stene in pometla s konkurenco. Z višino 42+ je daleč za sabo pustila tekmice. Američanka Brooke Raboutou je bila druga z višino 33, Chaehyun Seo iz Južne Koreje je bila tretja z višino 32+.

Garnbret velja za najboljšo tekmovalno športno plezalko v zgodovini. Njenih 33 zmag v težavnosti predstavlja absolutni rekord po številu zlatih medalj v tej disciplini v zgodovini tekmovanj svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Junija je dosegla jubilejno, 50. zmago v svetovnem pokalu.

Tudi Rosa Rekar je z uvrstitvijo v finale dosegla odličen rezultat, četudi takoj po finalu ni bila najbolj zadovoljna. FOTO: Aleksander Golob

A se Korošica, ki si nov dom gradi na Brezovici pri Ljubljani, ne želi ustaviti pri tem. Mesto med najboljših osem si je s tretjim dosežkom polfinala zagotovila tudi Rosa Rekar. Dvajsetletnica iz Most pri Žirovnici je na zahtevni postavitvi z višino 30 osvojila peto mesto, lani je v Kopru prav tako plezala v finalu in bila sedma. V moški konkurenci je bil najboljši Neo Suzuki.