  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Veličastna Janja Garnbret daleč najboljša na domači tekmi v Kopru

V Kopru je potekala jubilejna 30. tekma za svetovni pokal v plezanju na slovenskih tleh. Z veličastno zmago jo je dobila Slovenka Janja Garnbret.
Janja Garnbret se je v Kopru razveselila velike zmage. FOTO: Aleksander Golob
Galerija
Janja Garnbret se je v Kopru razveselila velike zmage. FOTO: Aleksander Golob
M. Ru., STA
5. 9. 2026 | 22:16
5. 9. 2026 | 23:16
2:01
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Janja Garnbret ostaja nepremagljiva pred domačimi navijači v Kopru. Kraljica navpičnih sten je najboljše prihranila za konec dvodnevnega dogajanja na Obali ter osvojila četrto zaporedno zmago v Kopru, šesto domačo, upoštevajoč še zmagi v Kranju. Garnbret se je veselila 51. zmage na tekmah svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja.

image_alt
Garnbret pred finalom brez skrbi: Po domače povedano sem se sprehajala po smeri

Garnbret se je po 75 dneh tekmovalnega premora vrnila na stene in pometla s konkurenco. Z višino 42+ je daleč za sabo pustila tekmice. Američanka Brooke Raboutou je bila druga z višino 33, Chaehyun Seo iz Južne Koreje je bila tretja z višino 32+.

Garnbret velja za najboljšo tekmovalno športno plezalko v zgodovini. Njenih 33 zmag v težavnosti predstavlja absolutni rekord po številu zlatih medalj v tej disciplini v zgodovini tekmovanj svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Junija je dosegla jubilejno, 50. zmago v svetovnem pokalu.

Tudi Rosa Rekar je z uvrstitvijo v finale dosegla odličen rezultat, četudi takoj po finalu ni bila najbolj zadovoljna. FOTO: Aleksander Golob
Tudi Rosa Rekar je z uvrstitvijo v finale dosegla odličen rezultat, četudi takoj po finalu ni bila najbolj zadovoljna. FOTO: Aleksander Golob

A se Korošica, ki si nov dom gradi na Brezovici pri Ljubljani, ne želi ustaviti pri tem. Mesto med najboljših osem si je s tretjim dosežkom polfinala zagotovila tudi Rosa Rekar. Dvajsetletnica iz Most pri Žirovnici je na zahtevni postavitvi z višino 30 osvojila peto mesto, lani je v Kopru prav tako plezala v finalu in bila sedma. V moški konkurenci je bil najboljši Neo Suzuki. 

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Janja Garnbret

Garnbret pred finalom brez skrbi: Po domače povedano sem se sprehajala po smeri

Najboljša slovenska plezalka je zadovoljna z dosedanjima nastopoma v Kopru, pred finalom pa računa tudi na glasno podporo domačih navijačev.
5. 9. 2026 | 14:48
Preberite več
Photo
Šport  |  Drugo
Svetovna serija v Kopru

Le dve Slovenki skozi sito polfinala, Garnbretova znova na vrhu

Od šestih slovenskih polfinalistov sta do sobotnega boja za zmago prišli dve, glavni domači adut pa ostaja Janja Garnbret.
4. 9. 2026 | 23:35
Preberite več
Šport  |  Drugo
Športno plezanje

Šesterica Slovencev v lovu na finale: Vedno je noro tukaj v Kopru

Pred večernim spektaklom v Kopru slovenski tabor ne skriva visokih ambicij.
4. 9. 2026 | 19:32
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
13. etapa

Van Aert se je v sprintu poigral s Paret-Peintrom

Glavnina je v cilj prišla tri minute za ubežniki. Omrzel je obdržal šesto mesto.
Miroslav Cvjetičanin 4. 9. 2026 | 15:10
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Astrologija

Dnevni horoskop za petek, 4. septembra 2026

Poslovna priložnost pride z jasnim umom in premišljenimi odločitvami.
4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Nemirni svet

Trumpov minister: EU se uradno priključuje operaciji Gospodarski izobčenec

Jeza na tradicionalne evropske zaveznice še ni popustila in se bo morda pokazala v zahtevah po plačevanju preteklih ameriških stroškov z Ukrajino.
Barbara Kramžar 4. 9. 2026 | 04:36
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Vuelta 2026, 13. etapa: tokrat ognjemet ubežnikov

Na trinajsti etapi dirke po Španiji znova težko najdemo prav veliko zaporednih ravninskih kilometrov. Velik dan za ubežnike.
4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Delo 31. 8. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
2. 9. 2026 | 07:46
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Delo 3. 9. 2026 | 15:26
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Preskrba z gorivi

Logistika s še vedno dragimi naftnimi derivati

V Petrolu uvajajo velike avtocisterne, ki bodo nenehno razvažale naftne derivate, tudi na zaprte črpalke.
Borut Tavčar 5. 9. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Tehnološki razvoj

Nova tehnologija, pri kateri evropski proizvajalci prehitevajo kitajske

Evropska direktiva je prepovedala uporabo ozonu škodljivega plina v energetskih stikališčih.
Nejc Gole 5. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvoz zdravil

Kako je Slovenija pristala med največjimi izvozniki zdravil na svetu

Podatki ne kažejo toliko moči farmacevtov v Sloveniji kot logistični potencial, ki bi ga lahko bolje izkoristili.
Karel Lipnik 4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Geopolitični šoki

Dve tretjini svetovne trgovine pod vplivom meddržavnih napetosti

Stroški tovora letijo v nebo, cena pa ni več prvi kriterij za izbiro dobavitelja, ampak varnost dobave.
Milka Bizovičar 4. 9. 2026 | 04:30
Preberite več

Več iz teme

športno plezanjeKopersvetovni pokalJanja Garnbret

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Koper

Veličastna Janja Garnbret daleč najboljša na domači tekmi v Kopru

V Kopru je potekala jubilejna 30. tekma za svetovni pokal v plezanju na slovenskih tleh. Z veličastno zmago jo je dobila Slovenka Janja Garnbret.
5. 9. 2026 | 22:16
Preberite več
Šport  |  Drugo
Atletika

Velik uspeh Tine Šutej v Bruslju

Slovenska skakalka s palico je na finalu diamantne lige preskočila 470 centimetrov in tako stopila na najnižjo stopničko.
5. 9. 2026 | 22:03
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Bo desnica v boj za ljubljanskega župana poslala Pličaniča?

Član Demokratov Pličanič je za Televizijo Slovenija potrdil, da potekajo dogovori s strankami vladne koalicije in Resnico.
5. 9. 2026 | 21:21
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Velika sprememba na Vuelti, Roglič in druščina bodo vozili po spremenjeni trasi

Etapa bo dolga le nekaj preko sto kilometrov, zato gre pričakovati hitro in eksplozivno dirkanje. Priložnost bi lahko dobili tudi šprinterji.
5. 9. 2026 | 20:38
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Velik obliž na rane navijačev ljubljanske Olimpije

Po porazu s Celjem so se Kidričani doma pomerili z Bravom. Olimpija je doma gostila Brinje iz Grosuplja, ki ni bilo kos četi Jugoslava Trenčovskega.
5. 9. 2026 | 20:03
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Bo desnica v boj za ljubljanskega župana poslala Pličaniča?

Član Demokratov Pličanič je za Televizijo Slovenija potrdil, da potekajo dogovori s strankami vladne koalicije in Resnico.
5. 9. 2026 | 21:21
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Velika sprememba na Vuelti, Roglič in druščina bodo vozili po spremenjeni trasi

Etapa bo dolga le nekaj preko sto kilometrov, zato gre pričakovati hitro in eksplozivno dirkanje. Priložnost bi lahko dobili tudi šprinterji.
5. 9. 2026 | 20:38
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Velik obliž na rane navijačev ljubljanske Olimpije

Po porazu s Celjem so se Kidričani doma pomerili z Bravom. Olimpija je doma gostila Brinje iz Grosuplja, ki ni bilo kos četi Jugoslava Trenčovskega.
5. 9. 2026 | 20:03
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRIJAVITE SE

Kaj se skriva za rekordi na borzah

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
4. 9. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NASVET

Kaj je pametneje narediti s 100 evri na mesec?

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Delo 3. 9. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
3. 9. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:23
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo