Po 2:0 poraz v Tivoliju

Ljubljana

ACH Volley je odlično začel, a potem popustil. FOTO: Uroš Hočevar

Nemci so odnesli točki iz Tivolija. FOTO: Uroš Hočevar

- Odbojkarji ACH Volleyja so v petem kolu skupine B lige prvakov v Ljubljani izgubili proti Recycling Volleys Berlin 2:3 (22, 19, -16, -22, -12) in v tem tekmovanju ostajajo pri eni zmagi.Že pred tekmo je bilo jasno, da nimajo več možnosti za napredovanje, dve točki pa za uvrstitev med najboljših osem evropskih ekip nista zadostovali niti Nemcem.Ljubljančani so tekmo pred 2500 gledalci v dvorani Tivoli, večina je bila osnovnošolcev, odlično začeli. Z zanesljivim sprejemom in tveganjem na servisni črti so povedli z 2:0 v nizih, a nato se jim je ustavilo.Trener nemške ekipe je zamenjal nekaj igralcev, kar se mu je obrestovalo. Rezervisti so začeli izvajati večji pritisk z začetnimi udarci, razigral se je tudi nemški blok, tako da je sledil preobrat ter zmaga Nemcev, druga v letošnjih medsebojnih tekmah.ACH Volley, ki je s tremi točkami zadnji v skupini, bo ligo prvakov končal čez 14 dni, ko bo gostil vodilno ekipo skupine Novi Urengoj.