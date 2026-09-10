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Drugo

Po 32 letih jo je klub odslovil po rojstvu hčerke: Imela sem hude napade tesnobe

Olimpijska prvakinja Maica Garcia trdi, da bi se ji morala pogodba po zakonu avtomatično podaljšati. Zdaj napoveduje pravni boj proti klubu svojega življenja.
Materinstvo vrhunskim športnicam pogosto prinese dodatne izzive, od prekinitve tekmovalnega ritma in zahtevne vrnitve po porodu do negotovosti glede pogodb ter usklajevanja kariere z družinskim življenjem. Z več takšnimi težavami se je po rojstvu hčerke soočila tudi Maica Garcia. FOTO: Raul Arboleda/AFP
Galerija
Materinstvo vrhunskim športnicam pogosto prinese dodatne izzive, od prekinitve tekmovalnega ritma in zahtevne vrnitve po porodu do negotovosti glede pogodb ter usklajevanja kariere z družinskim življenjem. Z več takšnimi težavami se je po rojstvu hčerke soočila tudi Maica Garcia. FOTO: Raul Arboleda/AFP
Blaž Potočnik
10. 9. 2026 | 21:54
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Španska vaterpolistka Maica Garcia, olimpijska prvakinja iz Pariza 2024 in ena največjih igralk v zgodovini španskega vaterpola, je po kar 32 letih zapustila CN Sabadell. Slovo od kluba, v katerem je odraščala in bila del več kot 70 osvojenih lovorik, pa še zdaleč ni bilo takšno, kot si ga je predstavljala.

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Petintridesetletnica je septembra lani rodila hčerko Olivio in se nato pripravljala na vrnitev v bazen. Prepričana je bila, da ji pogodba zaradi španske zakonodaje avtomatično velja še eno sezono, Sabadell pa ji je sporočil, da nanjo v novem športnem projektu ne računa. Garcia zato napoveduje tudi pravne korake proti nekdanjemu delodajalcu.

»Nisem mogla verjeti, da je res«

Garcia je ob predstavitvi pri novem klubu CN Sant Andreu razkrila, kako težko je doživljala negotovost glede svoje prihodnosti. Ob zahtevnem poporodnem obdobju se je morala spopadati še z možnostjo, da se njena dolgoletna zgodba s Sabadellom končuje.

»Imela sem zelo hude napade tesnobe,« je povedala in dodala, da sprva sploh ni mogla verjeti, da klub res ne računa več nanjo. Dolgo je pričakovala, da si bodo odgovorni premislili.

Njena pogodba se je iztekla 31. avgusta, dokončno pa je izvedela, da Sabadell nanjo ne računa več, šele v začetku septembra. Takrat jo je poklical kadrovski oddelek, nato pa je prejela še obvestilo o odjavi iz sistema socialnega zavarovanja.

Garcia prepričana, da jo ščiti zakon

V ospredju spora je 6. bis člen španskega kraljevega odloka, ki ureja delovna razmerja profesionalnih športnikov. Od leta 2024 določa, da se športnici, ki zanosi v zadnjem letu pogodbe, pogodba avtomatično podaljša za eno leto, razen če se podaljšanju sama odpove.

Garcia zato meni, da bi morala biti s Sabadellom pogodbeno vezana do 31. avgusta 2027. Po njenih besedah vodstvo kluba ob pogovorih o njeni prihodnosti sploh ni vedelo za obstoj tega določila.

»Oni niso vedeli, da ta zakon obstaja, jaz pa sem,« je dejala. Njen pravni zastopnik zdaj pripravlja nadaljnje korake. O tem, ali je Sabadell dejansko kršil zakon in kakšne bi bile posledice, bo lahko dokončno odločilo šele sodišče.

Sabadell se sklicuje na športne razloge

Klub je svojo odločitev utemeljeval z novim športnim projektom in tehničnimi razlogi. Garcia takšne razlage ne sprejema, predvsem zaradi svoje zgodovine v klubu, v katerega je prišla že pri štirih letih.

V več kot treh desetletjih je s Sabadellom med drugim osvojila sedem lig prvakinj in 17 španskih prvenstev. Za špansko reprezentanco je postala svetovna prvakinja leta 2013, trikrat evropska prvakinja, vrhunec pa doživela z olimpijskim zlatom v Parizu 2024.

Kljub grenkemu koncu poudarja, da zamere do samega kluba ne čuti. Sabadell še vedno označuje za »klub svojega življenja«, razliko pa dela med institucijo in ljudmi, ki jo trenutno vodijo.

Nova priložnost in pogled proti Los Angelesu

Njena kariera se kljub vsemu nadaljuje. Garcia je podpisala dveletno pogodbo s CN Sant Andreu, kjer se želi vrniti na raven, na kateri je igrala pred rojstvom hčerke. Novi klub ji je po njenih besedah ponudil predvsem razumevanje in možnost lažjega usklajevanja športne kariere z družinskim življenjem.

Pri 35 letih ima pred seboj še en velik cilj. Želi se vrniti v špansko reprezentanco in leta 2028 nastopiti na olimpijskih igrah v Los Angelesu – tokrat s hčerko Olivio na tribuni.

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