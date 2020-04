Po Američanih nad Kubanca še Britanci

Ljubljana

Alberta Salazarja bo zdaj preiskovala še britanska protidopinška agencija. FOTO: Reuters

- Atletska zveza Velike Britanije je dopinški primer ameriškega trenerjapredala v roke britanske protidopinške agencije, so sporočili iz zveze. Štirkratni olimpijski prvak na dolge proge (2 x na 5000 m in 2 x na 10.000)je dolgo sodeloval s Salazarjem, ki je zaradi uporabe dopinga oktobra lani dobil štiriletno prepoved delovanja.Salazar, ki zanika nečednosti, o katerih je v dokumentarcu poročal britanski BBC, se je na odločitev protidopinške organizacije ZDA (Usada) pritožil na Mednarodno arbitražno razsodišče za šport (Cas).Enainšestdesetletni Salazar, na Kubi rojeni nekdanji ameriški atlet, je vodil skupino Nike Oregon Project, med leti 2011 in 2017 je treniral tudi britanskega atleta na dolge proge Faraha.Skupaj z, zdravnikom skupine, je bil Salazar suspendiran zaradi prekupčevanja s testosteronom, manipuliranja z dopinškimi testi ter nedovoljenih metod intervenoznega vbrizgavanja l-karnitina.Mo Farah je Usadi v preiskavi večkrat zanikal jemanje dodatka l-karnitina pred londonskim maratonom leta 2014, preden je spremenil izjavo, ko je izvedel, da je njegov zdravnik preiskovalcem sporočil, da je Farahu vbrizgal sicer dovoljeni dodatek.Pri tem je vprašljiv predvsem način uporabe. Salazar naj bi dodatek prek zveze v britanski atletski zvezi l-karnitin naročil v Švici, saj v Veliki Britaniji ni dostopen.Farah ni bil nikoli pozitiven ali bil povezan z jemanjem prepovedanih sredstev, preden je izbruhnila afera Salazar.