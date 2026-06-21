Po Bezzechijevi klofuti je bil najbolj vesel Marc Marquez

Španec Marc Marquez je dobil dirko svetovnega prvenstva v razredu motoGP v Brnu in Ducatiju privozil novo zmago v sezoni. Drugo mesto je osvojil Japonec Ai Ogura s Trackhouse Aprilio, tretji je bil Italijan Francesco Bagnaia, drugi tovarniški dirkač Ducatija.

Razplet na vrhu je bil podoben sobotnemu sprintu, le vrstni red se je nekoliko premešal. Odločilni trenutek je prišel po dveh tretjinah dirke. Do takrat je vodil Bagnaia, v 16. krogu ga je najprej prehitel Marquez, dva kroga pozneje pa še Ogura, ki je z drugim mestom ponovil sobotni uspeh.

Vodilni v skupnem seštevku Marco Bezzecchi je imel v Brnu konec tedna za pozabo. V sprintu je odstopil, nato pa zaradi nešportnega vedenja, ko je udaril varnostnika, ki je skušal umakniti njegov motor, dobil prepoved nastopa na dirki.

FOTO: Michal Cizek/AFP

Njegove ničle ni najbolje izkoristil Jorge Martin, drugi v prvenstvu. Dirko je končal šele na devetem mestu, zato je Bezzecchi ostal vodilni s 180 točkami. Martin jih ima 172, tretji je Fabio Di Giannantonio, danes četrti, s 157 točkami.

Naslednja dirka bo že prihodnji konec tedna v nizozemskem Assnu.