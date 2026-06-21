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Drugo

Po Bezzechijevi klofuti je bil najbolj vesel Marc Marquez

Na veliki nagradi motociklistov v Brnu je bil najboljši Španec Marc Marquez, medtem ko Marco Bezzecchi ni smel nastopiti.
FOTO: Michal Cizek/AFP
Galerija
FOTO: Michal Cizek/AFP
Š. R., STA
21. 6. 2026 | 15:17
21. 6. 2026 | 15:19
1:46
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Španec Marc Marquez je dobil dirko svetovnega prvenstva v razredu motoGP v Brnu in Ducatiju privozil novo zmago v sezoni. Drugo mesto je osvojil Japonec Ai Ogura s Trackhouse Aprilio, tretji je bil Italijan Francesco Bagnaia, drugi tovarniški dirkač Ducatija.

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Razplet na vrhu je bil podoben sobotnemu sprintu, le vrstni red se je nekoliko premešal. Odločilni trenutek je prišel po dveh tretjinah dirke. Do takrat je vodil Bagnaia, v 16. krogu ga je najprej prehitel Marquez, dva kroga pozneje pa še Ogura, ki je z drugim mestom ponovil sobotni uspeh.

Vodilni v skupnem seštevku Marco Bezzecchi je imel v Brnu konec tedna za pozabo. V sprintu je odstopil, nato pa zaradi nešportnega vedenja, ko je udaril varnostnika, ki je skušal umakniti njegov motor, dobil prepoved nastopa na dirki.

FOTO: Michal Cizek/AFP
FOTO: Michal Cizek/AFP

Njegove ničle ni najbolje izkoristil Jorge Martin, drugi v prvenstvu. Dirko je končal šele na devetem mestu, zato je Bezzecchi ostal vodilni s 180 točkami. Martin jih ima 172, tretji je Fabio Di Giannantonio, danes četrti, s 157 točkami.

Naslednja dirka bo že prihodnji konec tedna v nizozemskem Assnu.

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motoGPMarco BezzecchiMarc MarquezmotociklizemVN Češke

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Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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