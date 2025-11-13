Po drami in zlatem nizu izločili Romune

Odbojkarji ACH Volleyja so v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov preživeli dramo in si proti Dinamu iz Bukarešte priigrali napredovanje. Potem ko so prvo tekmo v Romuniji izgubili, so v Ljubljani z istim izidom 3:1 (13, -19, 19, 19) zmagali, nato pa še s 15:9 dobili zlati niz.

Ljubljanska ekipa je bila ves čas pod velikim pritiskom. Pomembnost tekme je naredila svoje, če bi domača vrsta izpadla, bi to pomenilo velikanski udarec za ambiciozni projekt. Nihanja v igri so bila razumljiva, a so se s svojimi izkušnjami znali rešiti iz zagat in poskrbeti za veselje tako na igrišču kot na tribunah.

Posebno vlogo odigral Tine Urnaut

Posebno vlogo je pri tem odigral kapetan Tine Urnaut. Prvič po vrnitvi k ACH Volleyju je dobil priložnost za igro in to v času, ko je njegovi ekipi močno tekla voda v grlo. Romuni so namreč po gladko izgubljenem prvem nizu izenačili, za napredovanje so potrebovali le še en niz, v tretjem pa so že vodili z 10:5. Nato pa je v igro vstopil Korošec in poskrbel za popolnoma drugačno energijo na igrišču.

Po njegovem vstopu se je igra Ljubljančanov spet izboljšala, začeli so bolje servirati, kapetan pa je očitno prebudil tudi reprezentančna kolega Alena Pajenka ter Tončka Šterna, zaigrala sta odlično, v končnicah pa je odgovornost prevzel Urnaut. Čeprav se mu je videlo, da po zdravstvenih težavah ni stoodstotno pripravljen, pa je v odločilnih trenutkih poskrbel za nekaj točk, tako tretji kot četrti niz je tudi zaključil.

Pomembno vlogo je odigral tudi v zlatem nizu, v njem pa je še bolj zablestel Štern, ki so ga na koncu razglasili za najkoristnejšega igralca tekme. V tretjem, zadnjem krogu kvalifikacij bo tekmec ACH Volleyja Radnički iz Kragujevca. Prva tekma bo v Srbiji, točen termin še ni določen.