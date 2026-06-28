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Drugo

Japonec navdušen: Fantastično, nimam veliko povedati

Na dirki v razredu motogp je Japonec presenetil favorite. Italijana Marca Bezzecchija po hudem padcu odpeljali v bolnišnico.
Po dolgih 22 letih je japonski dirkač slavil zmago v razredu motogp. FOTO: Omar Havana/Reuters
Galerija
Po dolgih 22 letih je japonski dirkač slavil zmago v razredu motogp. FOTO: Omar Havana/Reuters
STA, Š. R.
28. 6. 2026 | 16:14
28. 6. 2026 | 17:16
2:18
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Japonec Ai Ogura je v razredu motogp motociklističnega svetovnega prvenstva v Assnu zmagal na veliki nagradi Nizozemske, deseti od 22 dirk sezone, s čimer je Japonski zagotovil prvo zmago v kraljevem razredu po 22 letih.

»Fantastično je, nimam veliko povedati, ampak sem res zelo srečen. Najlepša hvala svoji ekipi,« je po zmagi dejal Ogura, ki je postal prvi Japonec po Makoti Tamadi, ki je dobil dirko elitnega razreda. Voznik Aprilie je dirko končal pred dvema Špancema, še dvema voznikoma iste znamke motorja, moštvenim kolegom Raulom Fernandezom in Jorgejem Martinom, ki je prevzel vodstvo v skupnem seštevku.

Do zdaj vodilni, prav tako voznik Aprilie, Italijan Marco Bezzecchi, je namreč v tretjem krogu pri hitrosti 200 km/h hudo padel. Po padcu je bil pri zavesti, odpeljali pa so ga v bolnišnico v Gröningenu na nadaljnje preiskave.

Martin ima zdaj v prvenstvu 193, Bezzecchi pa 186 točk.

Fernandez, zmagovalec sobotnega sprinta, je dve tretjini dirke preživel za Martinom, preden ga je prehitel, Ogura pa je na tretjem mestu čakal na svoj čas, ko je začutil svojo priložnost, je prehitel oba in se odpeljal k dokaj zanesljivi zmagi. Svoji prvi, ki jo je napovedal že z najboljšim štartnim položajem prejšnji teden na Češkem, dirko tam je končal na drugem mestu.

Pred tem je bil v Le Mansu tretji, takrat je postal prvi japonski voznik, ki je končal na stopničkah dirke motoGP po Kacujukiju Nakasugi na veliki nagradi Valencie, leta 2012.

Italijan Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) je končal na četrtem mestu, peto in šesto pa sta zasedla španska brata, voznika Ducatija, Alex in Marc Marquez.

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motociklizemmotoGPVN NizozemskeMarco BezzecchiAi Ogura

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