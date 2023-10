Po dveh zmagah še stres pred uspehom kariere

Žan Luka Štirn je poskrbel za pomembno prelomnico v svoji poklicni golfski karieri. V tretji sezoni med profesionalci mu je že uspel veliki met, saj si je s petim mestom v skupni razvrstitvi nemške serije Pro Golf Tour priigral pravico nastopa v višjem rangu tekmovanja – Challenge Touru. »Kaj me čaka? Obilo zabave in vznemirjenja. Letošnja sezona se še ni niti končala, vendar komaj čakam, da se že začne nova,« navdušeno pripoveduje 26-letni Kranjčan.

Žan Luka ima za sabo zelo uspešno sezono v seriji Pro Golf Tour, ki je tretja na jakostni lestvici evropskih tekmovanj za poklicne igralce golfa. Zmagal je na dveh turnirjih, aprila v avstrijskem Haugschlagu in avgusta v nizozemskem Stippelbergu; za vsako zmago je prejel denarno nagrado v višini 5000 evrov.

Žan Luka Štirn je v nizozemskem Stippelbergu dosegel letošnjo drugo zmago v seriji Pro Golf Tour. Foto osebni arhiv

Sicer je igral na 14 turnirjih, le dvakrat ni naredil reza, torej se ni uvrstil v finalne runde. »Po prvi zmagi aprila v Avstriji sem dokončno spoznal, da se lahko enakovredno kosam s konkurenco. Dobil sem potrditev, da to tekmovanje ni nikakršen 'bav-bav'. Pridobil sem samozavest, ki mi je bila v veliko pomoč na naslednjih turnirjih. Na koncu sezone je bilo vseeno kar precej stresno, čeprav sem bil po drugi zmagi v Nemčiji prvi na lestvici, na programu pa so bili le še trije turnirji. Toda zgodil se je golf, kot pravimo. Na naslednjem turnirju se sploh nisem uvrstil v finalno rundo, na zadnjih dveh mi je to sicer uspelo, a sem dosegel bolj skromna rezultata. Najbolje uvrščeni so takrat osvojili celo dvojne točke, zato sem kar malce trepetal za lastno uvrstitev. Na srečo se je vse lepo izšlo,« je na kratko povzel dogajanje v sezoni velikega preboja.

Žan Luka Štirn je letos bolj zaupal svojim občutkom kot pa izpopolnjeval tehniko udarcev. Foto osebni arhiv

Na poklicno pot je krenil po petih letih študija športnega managementa na univerzi Arkansas v ZDA; to je bilo pred dvema letoma. »Najprej sem odigral dvanajst turnirjev na Dakotas Tour, ki poleti poteka v Južni in Severni Dakoti ter Iowi. Potem sem se preizkusil še v kvalifikacijah za Korn Ferry Tour, ki je drugo najmočnejše tekmovanje v ZDA. Ker mi ni uspelo, sem se vrnil v Evropo,« razkriva svojo odločitev, ki mu je dala nov zagon na profesionalni sceni, kjer, presenetljivo, deluje kot »one-man-band«.

»Od prvega letnika študija dalje nimam osebnega trenerja, za golfski razvoj skrbim sam, pri tem mi pomagata oče Marko in štiri leta mlajši brat Gal Patrik. Tudi vse ostale zadeve si organiziram sam. Kaj drugega mi niti ne preostane, saj na tej ravni še niso takšni zaslužki, da bi si privoščil lastno ekipo. Nekoliko sem privarčeval pri potovanjih, saj sem si stroške prevoza z avtomobilom pogosto delil z bratom, Markom Trnovcem in Anžetom Leskovarjem, ki so letos prav tako nastopali v tej seriji. Prihodnje leto bom v seriji Challenge Tour edini Slovenec, več bo turnirjev in več bom potoval z letalom, tako da se bodo stroški verjetno kar podvojili. Na urniku bo 30 turnirjev v 20 državah, za zdaj imam pravico nastopa na 22 turnirjih. To bo odvisno tudi od novembrskih kvalifikacij za DP World Tour ali European Tour,« pojasni razmere pred zadnjim velikim izzivom.

Žan Luka Štirn bo prihodnje leto tekmoval v seriji Challenge Tour, drugem najmočnejšem tekmovanju v Evropi. Foto osebni arhiv

V Španiji bodo namreč od 2. do 5. novembra na programu štirje turnirji 2. kroga kvalifikacij za uvrstitev v najmočnejše evropsko tekmovanje profesionalcev. Na vsakem nastopa po 80 igralcev, najboljših 20 z vsakega turnirja bo dobilo vstopnice za finalni krog kvalifikacij, ki bo prav tako na Iberskem polotoku.

»V finalu kvalifikacij bo na sporedu šest rund, rez pa bo po štirih rundah. Če se mi uspe prebiti med 70 najboljših, bom smel nastopiti na vseh turnirjih Challenge Toura v letu 2024. Najboljših 25 v finalu kvalifikacij pa bo nagrajeno tudi s pravico nastopa v elitni seriji European Tour. Seveda je konkurenca zelo močna, toda v Španijo odhajam sproščen in zelo motiviran, čeprav bo od zadnjega turnirja v Nemčiji minilo že več kot tri tedne. Španska igrišča mi načeloma ustrezajo, upam, da bom ohranil dobre občutke iz te sezone,« napoveduje Žan Luka Štirn, slovenski golfist številka 1.