Po dvoboju jo je vprašala: Le kaj za vraga počneš? In zavrnila stisk roke

Na 75. evropskem prvenstvu v judu je včeraj že močno zadišalo po slovenski kolajni. Naša vrhunska borka Kaja Kajzer je bila namreč v Tbilisiju odlično na poti do svoje tretje kolajne na tem tekmovanju (po 2. mestih v Lizboni 2021 in Zagrebu 2024), na koncu pa se je morala sprijazniti s 5. mestom, ki v borilnih športih, v katerih podeljujejo po dve bronasti odličji, velja za najbolj nehvaležno uvrstitev.

Kajzerjeva tokrat res ni imela sreče z žrebom, ki ji je že v uvodnem krogu za tekmico dodelil Čehinjo Renato Zachovo, evropsko prvakinjo iz Zagreba 2024 in Podgorice 2025. Toda slovenska zvezdnica se ni ozirala na to, kdo ji stoji nasproti. Odločno se je (spo)prijela s 25-letno šampionko iz Čeških Budejovic in po pravem »maratonu« – štirim minutam rednega dela je sledil še več kot pet minut dolg podaljšek (skupaj 9:20) – slavila z zlato točko (juko). Tako je Zachovi po desetih zaporednih zmagah zadala prvi poraz na evropskih prvenstvih.