Judoistka celjskega Sankakuja Nika Tomc je na svetovnem prvenstvu za tekmovalce do 21 let v Taškentu osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 57 kg in se z odličjem poslovila od tekmovanj mlajših starostnih kategorij.

Varovanka Marjana Fabjana je v dvoboju za bron po podaljšku ugnala tretjo nosilko, Azerbajdžanko Hadižo Gadašovo, potem ko je nasprotnica prejela tri opomine. V podaljšku so sodniki Slovenki po minuti in pol najprej dosodili juko, a so ga razveljavili, zato je morala na borišču vztrajati še minuto in pol.

Po četrtfinalnem porazu vendarle do brona

V Taškentu je 20-letna slovenska reprezentantka po prostem prvem krogu s končnim prijemom najprej ugnala Azerbajdžanko Vusalo Hadžijevo. Še pred polovico dvoboja je nato v parterju premagala Italijanko Giulio Sorelli.

Četrtfinalni dvoboj s Francozinjo Clarisse Carillon je dobro začela. Po 26 sekundah so sodniki Slovenki dosodili vazari, ga nato razveljavili in ga takoj zatem prisodili tekmici. Slovenka je napadala, Francozinja pa je kljub dvema opominoma obdržala prednost.

V repasažu je hitro padla še Rusinja Darja Kupcova, v boju za bron pa je Slovenka potrdila svoje znanje in po naslovu evropske prvakinje v kategoriji do 21 let osvojila še bron na mladinskem svetovnem prvenstvu.

»V eni borbi se mi je zalomilo«

»V eni borbi se mi je zalomilo, ker nisem poslušala navodil trenerja, sicer pa sem bila cel dan zbrana. Rada bi se zahvalila svojemu trenerju Marjanu Fabjanu, sparingom v klubu ter Igorju Trbovcu, ki me je vodil čez celotno tekmo,« je po kolajni dejala slovenska junakinja uvodnega dne.

O načrtih za naslednje leto, ko bo dokončno prestopila v člansko konkurenco, pa je dodala: »O vseh podrobnostih se moram najprej dogovoriti s trenerjem.«

V finalu je Mongolka Ariunzaja Terbiš premagala Žanar Žoldoševo iz Kirgizije, Francozinja Carillon pa je osvojila drugi bron.

Haya Veinhandl Obaid v kategoriji do 57 kg in Gal Blažič v kategoriji do 60 kg sta prvi borbi izgubila. V petek in soboto bo v Taškentu nastopilo še šest slovenskih judoistov.