    Drugi športi

    Po gladki zmagi Slovencev znan dokončen seznam igralcev, ki potujejo na SP

    Slovenski odbojkarji so na Japonskem še drugič premagali ekipo iz Osake. Pred odhodom na svetovno prvenstvo na Filipinih jih čakata še dve tekmi.
    Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Osaki odigrala drugo pripravljalno tekmo. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Osaki odigrala drugo pripravljalno tekmo. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Š. R., STA
    6. 9. 2025 | 15:28
    2:43
    Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Osaki odigrala še drugo pripravljalno tekmo v sklopu priprav na prihajajoče svetovno prvenstvo.

    Kot so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije, so s 3:0 (21, 21, 16) premagali domači klub Osaka Blazers Sakai.

    Po četrtkovi zmagi s 3:0 proti istemu japonskemu prvoligašu so slovenski odbojkarji danes znova pokazali svojo moč pred odhodom na Filipine. Tudi na današnjem srečanju sta ekipi odigrali dodaten, četrti niz, v katerem je bila Slovenija boljša s 25:16.

    »Ti dve tekmi z Osako sta zagotovo dobrodošli za nas, saj je bilo od zadnje tekme, ki smo jo odigrali v sklopu lige narodov, pa do sedaj kar nekaj časa,« je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Alen Pajenk.

    Alen Pajenk meni, da je ekipa ujela formo pred svetovnim prvenstvom. FOTO: Aleš Oblak
    Alen Pajenk meni, da je ekipa ujela formo pred svetovnim prvenstvom. FOTO: Aleš Oblak

    Dodal je še: »Obe tekmi sta dali dober vpogled v stanje, v katerem smo, sploh zame in Grega Ropreta, ki sva se reprezentanci pridružila naknadno. Mislim, da smo formo sedaj ujeli, teh zadnjih nekaj dni pred svetovnim prvenstvom pa bomo izkoristili, da popravimo napake, ki jih delamo, da bomo na prvenstvo prišli maksimalno pripravljeni«.

    Reprezentanca se zdaj seli na Filipine, kjer bodo opravili zadnje priprave pred začetkom prvenstva.

    Slovenija na SP brez Roka Možiča

    Uvodno tekmo v skupini E bodo odigrali 13. septembra proti Čilu, pred tem pa jih na prizorišču čakata še dve pripravljalni tekmi, in sicer z Iranom in Argentino.

    Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Osaki odigrala drugo pripravljalno tekmo. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Osaki odigrala drugo pripravljalno tekmo. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Kot so še sporočili iz OZS, bo selektor Fabio Soli v Manili računal na naslednjih 14 odbojkarjev:

    • Podajalca: Gregor Ropret in Nejc Najdič
    • Korektorja: Tonček Štern in Nik Mujanović
    • Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar in Janž Janez Kržič
    • Sprejemalci: Tine Urnaut, Žiga Štern, Rok Bračko in Luka Marovt
    • Prosta igralca: Jani Kovačič in Grega Okroglič

    Slovenija je na svetovnem prvenstvu prvič nastopila leta 2018, sodelovala pa je tudi na prvenstvu leta 2022, kjer je tekmovanje zaključila na četrtem mestu.

    odbojka, slovenska odbojkarska reprezentanca, Alen Pajenk, svetovno prvenstvo v odbojki

