Po hudem šoku je ostal lačen in ponižen

Deontay in Tyson vesta, kje ga najdeta

Ljubljana – Britanski boksarski težkokategornik(23 zmag, 21 s k. o., 1 poraz), čigar oče in mati sta po rodu Nigerijca, je znova zasedel prestole združenj IBF, WBA in WBO, potem ko je v Rijadu prepričljivo po točkah s 118:110, 119:109 in 118:110 ugnalml. (33 zmag, 22 s k. o., 2 poraza). »AJ« se je tako Američanu mehiških korenin oddolžil za šokantni poraz pred dobrimi šestimi meseci v New Yorku Joshua je pred 15.000 gledalci na štadionu Diriyah s »šahovsko« predstavo razorožil 30-letnega Kalifornijca. V svojo korist je odločil večino od dvanajstih rund, potem ko je s prednjim udarcem bolj ali manj ves čas držal Ruiza na varni razdalji, poplesoval okrog njega in ga – ko se mu je »Uničevalec« preveč približal – hitro onesposobil z objemanjem.»Andy je velik borec, a sem tokrat boksal zelo pametno in pokazal vso znanost tega športa. V boksu namreč ne gre le za dajanje udarcev, temveč tudi za to, da jih ne prejemaš,« je pojasnil 30-letni Anglež, ki mu je po prepričljivem uspehu, za katerega je prejel skoraj 80 milijonov evrov (poraženec je dobil dobro desetino te vsote), vidno odleglo.Po bolečem junijskem porazu v Madison Square Gardnu se je s sklonjeno glavo vrnil domov, se zaprl v telovadnico in v Savdsko Arabijo pripotoval vrhunsko telesno pripravljen. Če ima Ruiz hitrejše roke, ima Joshua hitrejše noge, ki jih je v Rijadu s pridom izkoristil; 188 centimetrov visoki in kar 128 kilogramov težki mehiški Američan, ki se je pred pol leta v zgodovino vpisal kot drugi najtežji svetovni prvak po Rusu(145 kg), je bil prepočasen za novo senzacijo.»Po šoku v New Yorku sem ostal lačen in ponižen. Nekateri so mi svetovali, naj se upokojim. Kakšna neumnost! Andy, se boš zdaj upokojil?« je britanski šampion vprašal Ruiza, ki seveda na to, da bi svoje rokavice obesil na klin, niti pomisli ne. »Anthony je bil tokrat boljši, zato je zasluženo zmagal. Sam nisem bil najbolje pripravljen, v določenih trenutkih pa sem se preveč obotavljal. A se nočem izgovarjati; ko se bova pomerila tretjič, bom v življenjski formi,« je napovedal 30-letni Kalifornijec in mikrofon spet predal Joshui, ki je potrdil, da bosta z Ruizom spisala trilogijo medsebojnih obračunov.Na vprašanje, kdaj lahko pričakujemo njegov dvoboj z ameriškim zvezdnikom(42 zmag, 41 s k. o., 1 neodločen izid) ali Britancem(29 zmag, 20 s k. o., 1 neodločen izid), ki bosta še drugič med seboj obračunala 22. februarja 2020, pa je odvrnil: »Že dolgo se pogovarjamo o Deontayju in Tysonu. Rekel bom takole: 'Ko bosta pripravljena, naj me pokličeta. Če si želita postati del zgodovine, vesta, kje me najdeta ...«