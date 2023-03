Po hudi kazni sta rdeča bika še boljša

V pričakovanju svetovnega prvenstva 2023 v formuli 1 je moralo moštvo Red Bulla plačati sedem milijonov dolarjev kazni, ker je v letu 2021 prekoračilo dovoljeno proračunsko mejo, v naslednjih 12 mesecih pa ima na voljo tudi deset odstotkov manj časa za uradna aerodinamična testiranja. Udarec je bil hud, že na uvodni dirki nove sezone pa je večina pozabila nanj. Max Verstappen in Sergio Perez sta bila najhitrejša tako v kvalifikacijah in ko je šlo zares. Bosta prevlado rdečih bikov nadaljevala na nedeljski VN Savdske Arabije?

Nizozemskemu šampionu zadnjih dveh sezon in njegovemu mehiškemu sotekmovalcu se ponuja priložnost za podvig, kakršnega še nismo videli. Če bo Red Bull ponovil podvig iz Bahrajna, bo kot prvi dosegel dvojno zmago tako v sobotnem boju za štartna mesta kot na nedeljski glavni preizkušnji na dveh dirkah zapored. Vodja moštva Christian Horner je celo prepričan, da jim je kazen celo koristila.

Bol racionalni in učinkoviti

»Prisilila nas je, da smo postali bolj racionalni in učinkoviti. Za nas je bilo ključno, da smo kljub jezi ohranili jasen pogled v prihodnost. Vsi v našem ustroju so doslej odlično prispevali svoj delež, da nam uspeva,« meni nekdanji dirkač formule 3000 iz Anglije, a opozarja, da vse posledice sankcij še niso udarile na plano. Kljub trudu bodo namreč vplivale na razvoj Red Bullovega dirkalnika med sezono in tudi za prihodnje leto.

Fernando Alonso je v Bahrajnu najbolj ogrozil Red Bullova aduta. FOTO: Reuters

»Pred nami je še devet mesecev z bistveno manjšo uporabo vetrovnika. Kot konstruktorski prvaki sezone 2022 bi že tako imeli na voljo le 70 odstotkov časa v primerjavi s sedmouvrščenim Aston Martinom, zaradi kazni pa imamo še deset odstotkov manj od izhodišča. S 63 % tako kar lepo zaostajamo za Ferrarijem, ki je pri 75 % časa, in Mercedesom z 80 %,« pojasnjuje Horner.

Alonso se ne da

Mike Krack, njegov kolega v moštvu Aston Martina, tem številkam le delno prikimava. Za uspešno predstavitev v Bahrajnu, kjer sta njegova aduta Fernando Alonso in Lance Stroll zasedla tretje in šesto mesto, vidi več dejavnikov. »Če bi vsi nastopajoči v SP imeli na voljo enake dirkalnike, bi bil Fernando pred vsemi. K ekipnim dosežkom lahko prispeva marsikaj, predvsem stanovitno hitrost,« je pohvalil dvakratnega svetovnega prvaka v sezonah 2005 in 2006, ki je prišel do 32. zmage v karieri na VN Španije 2013, po slovesu od Ferrarija pa se je v šestih letih pri McLarnu in Alpinu le enkrat povzpel na zmagovalni oder; ob 3. mestu na VN Katarja 2021.

Tretji je bil tudi ob edinem nastopu doslej za Aston Martin, zato meni, da pri 41 letih še ni rekel zadnje besede. »Sovražim poraze in na dirki lahko zmaga le eden. Naprej me žene tudi novi moštveni projekt ikonične tovarne, za katerega sem prepričan, da bo prej ali slej prinesel bogate sadove; saj ima vse potrebne sestavine za velike reči,« je odločen Alonso. Strollov trener Nuno Pinto medtem zagotavlja, da dirkališče v Džedi precej bolj ustreza Aston Martinu, kot je bahrajnsko.