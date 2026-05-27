Po koncertu žvižgov ima Đoković dovolj Francozov

Novak Đoković se je po zahtevnem obračunu uvrstil v tretji krog Roland Garrosa. Devetintridesetletni Srb je po treh urah in 44 minutah premagal Francoza Valentina Royerja s 6:3, 6:2, 6:7 (7) in 6:3, pri tem pa porabil precej več energije, kot je kazalo po prvih dveh nizih.

Đoković je imel v tretjem nizu priložnost, da dvoboj konča že prej, a je zapravil dve možnosti za odvzem servisa in tudi zaključno žogo. Med dvobojem je večkrat negodoval zaradi domačih navijačev, ki so ga motili pri pripravi na servis, po gesti s prstom na ustnicah pa so mu Francozi namenili glasne žvižge.

»Dosegel sem zelo pomembno zmago,« je po dvoboju dejal Đoković in dodal: »Razmere za igro so bile zelo zahtevne. V tretjem nizu sem imel priložnost za zmago, po lastni krivdi pa sem dvakrat zapravil priložnost, da tekmecu odvzamem servis, ob tem sem zapravil tudi zaključno žogo.«

Zmotili so ga žvižgi navijačev. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Za Đokovića, 24 kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam, je bil to še drugi zaporedni dvoboj proti francoskemu igralcu v Parizu, potem ko je v prvem krogu premagal Giovannija Mpetshija Perricarda. Po zmagi nad Royerjem je cinično pripomnil, da si ne želi več obračunov z domačini.

V tretjem krogu ga čaka Brazilec Joao Fonseca, ki je po petih nizih izločil Hrvata Dina Prižmića.