Po letu iz nočne more se bo vrnila še močnejša

Pri komaj 20 letih ima Pia Babnik za sabo vsega spoštovanja vredno kariero v golfu, žal pa se je morala celotno lansko leto posvetiti borbi s poškodbo in iskanju prilagoditev v igri. Ljubljančanka ni obupala, ob družinski podpori – oče Aleš je njen trener, mama Mateja je trenutno njen caddie na turnirjih – je na poti vrnitve izboljšala posamezne tehnične podrobnosti in optimistično pričakuje nadaljevanje sezone.

Vrnitev med elito poklicnih igralk v evropski seriji LET je olimpijka iz Tokia 2021 napovedala že na prvih letošnjih turnirjih, ko je zasedla 50., 36. in 20. mesto. Na zadnji preizkušnji na Floridi se je na ekipni tekmi razveselila celo drugega mesta. Ta vikend si bo v Južni Afriki poskušala priigrati mesto na naslednjem turnirju evropske serije, ki bo na sporedu prihodnji teden v Johannesburgu.

Kaj vse se vam je dogajalo v zadnjem obdobju, ko ste zašli v slepo ulico?

Pred dvema letoma sem začutila bolečino v križu in stopalih. Hitro sem uničila obutev, stopala so me občasno tako močno pekla, da sem trening runde odigrala bosa. Na koncu leta 2022 smo se odločili za medicinske vložke v čevljih, kar je pomenilo precejšnjo spremembo pri igranju, zato je trajalo celo leto, da sem se prilagodila. Tehnika udarca se mi je podrla, zato sem jo morala spremeniti. Zdaj je že bolje, trenutno sem zadovoljna s svojo igro. Doslej sem odigrala tri turnirje na evropski turneji in na vsakem mi je šlo bolje kot prej. Zmanjšala sem število napak, moja igra napreduje, zato sem vesela, da se je vse začelo premikati v pravo smer.

Kaj natančno ste morali spremeniti v procesu udarca?

V zamahu nazaj sem morala znižati višino desnega komolca. Zaradi vložkov desno koleno ni bilo v pravem položaju, zato sem s palico napačno udarjala v žogico, ki je tako letela 20 do 30 metrov desno ali levo. Tega nisem morala nadzirati, zato sem porabila kar nekaj časa, da sem vzpostavila nove avtomatizme.

Ste močno trpeli, ko ste iskali luč na koncu predora?

Ja, bilo je zelo težko. Sploh zato, ker sem pred tem igrala na vrhunski ravni in takšni so bili tudi rezultati. Ko se zavedaš, kako dobro lahko igraš, pa ti kar naenkrat ne gre niti približno tako dobro, je to res hudo. Vseeno sem vztrajala, motiviralo me je, da sem z vsakim treningom napredovala. Osredotočila sem se na malenkosti, ki sem jih izboljševala in to me je gnalo naprej. Motivacije mi ni zmanjkalo, samo čakala sem, da se bo vse sestavilo. Na žalost se to ni zgodilo lani, se je pa letos na začetku leta in zato sem zelo vesela.

Po takšnih izkušnjah bi sklepali, da ste psihično še močnejši, stabilnejši kot prej.

Ja, drži. Veliko sem delala na tem. Po lanski sezoni samozavest ni bila najboljša. Je pa to povezano s tehnično izvedbo udarcev in ko se je ta postopno izboljševala, sem pridobila tudi na samozavesti. Ob tem sem okrepila fizično pripravljenost, kar vpliva na boljše počutje pri igranju. Ker sem bila polna dvomov in negotovosti, mi je pomagal psiholog, da sem se hitreje znebila tovrstnih ovir.

Kako je z vašimi šolskimi obveznostmi?

V srednji šoli moram opraviti še dva izpita in maturo, to imam v načrtu še letos. Mi pa šola ne predstavlja posebnega bremena in me ne ovira pri golfu.

Kakšni so torej letošnji cilji na igrišču?

Preprosto želim dosegati čim boljše rezultate. Upam, da se bodo vse podrobnosti v igri sestavile in da se bom znebila drobnih napak, ki so bile prisotne na vseh treh letošnjih turnirjih. Delam na tem, da jih odpravim oziroma spravim na minimum. Če mi to uspe, bom dosegala rezultate kot pred poškodbo.

Greste po trnovi poti, zdaj morate igrati v kvalifikacijah za uvrstitev na turnirje evropske serije.

Seveda je bilo prej lažje, saj sem v preteklosti vnaprej poznala natančen urnik turnirjev v sezoni. Na srečo sem lahko igrala na treh od štirih uvodnih turnirjev, saj sem dobila povabilo, za kar sem zelo hvaležna. Je pa to zelo stresno, saj se vse dogaja tik pred zdajci. Vabilo za turnir na Floridi sem prejela v soboto pred turnirjem. Toda na koncu se je izšlo zelo dobro. Jasno, da je zdaj težje, toda najbolj pomembno je, da igram dobro in potem se bo vse uredilo.