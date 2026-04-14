Po neljubih pretresih upajo spet na lepše obdobje

Za slovenski judo, ki je v zadnjem obdobju doživel veliko neljubih pretresov, je bilo lansko evropsko prvenstvo v Podgorici eno najslabših nasploh. Za edino uvrstitev je poskrbela Metka Lobnik, ki je v kategoriji do 78 kilogramov pristala na sedmem mestu. To je bilo precej manj, kot so si v našem zastopstvu obetali pred odhodom v glavno mesto Črne gore. V vodstvu slovenske reprezentance se nadejajo, da bodo po enoletnem premoru na 75. prvenstvu stare celine, ki se bo v četrtek začelo v Tbilisiju, spet posegli po žlahtni kovini.

Potem ko je svoje uspešne športne poti sklenilo več nosilcev slovenskega juda, kot zadnja je svoj tekmovalni kimono pred dvema mesecema na klin obesila še Andreja Leški, olimpijska prvakinja izpred dveh let v Parizu, se bo v gruzinski metropoli od od četrtka do nedelje predstavila pomlajena vrsta. V 12-članski reprezentanci je namreč kar polovica novincev