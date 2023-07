Po novem odličnem nastopu Stevens na osmem mestu

Slovenski plavalec Peter John Stevens je na svetovnem prvenstvu v Fukuoki na Japonskem zasedel osmo mesto na 50 m prsno. S 27,08 je odplaval še en zelo dober izid, za osebnim rekordom, ki ga je dosegel v polfinalu, je 28-letni slovenski reprezentant zaostal vsega štiri stotinke sekunde.

"Zelo dober nastop v finalu in osmo mesto. Ne morem reči drugega, glede na vse, kar se je v zadnjih mesecih dogajalo v mojem življenju. Poročil sem se, preselil, delam z novim trenerjem. Magična meja 27 sekund bo padla na naslednjem velikem tekmovanju. Težko pa bi bil danes bolj zadovoljen, saj sem dosegel svoj najboljši izid v velikem bazenu," je po tekmi povedal 28-letni Stevens.

"Zelo sem optimističen in motiviran za naprej, če bo ustrezna tudi finančna podpora. Upam, da se bo Plavalna zveza Slovenije potrudila zame in da to podporo res dobim," je še dejal plavalec, ki si želi z novim trenerjem Davidejem Rummolom v Trstu narediti korak naprej in si prvič priplavati tudi nastop na olimpijskih igrah.

Stevens je postal enajsti slovenski plavalec, ki je nastopil v finalu svetovnega prvenstva, prekinil pa je kar osem let trajajočo sušo slovenskega plavanja.

Rekord Peatyja ostal nedosegljiv

Zmagal je Kitajec Haijang Čin, ki je v Fukuoki zlato kolajno osvojil že na 100 m prsno. S 26,29 je bil tri desetinke in pol oddaljen od svetovnega rekorda Britanca Adama Peatyja, ki ga je napovedoval. "To je še vedno moja želja," je po tekmi priznal 24.letni Kitajec.

Srebro je osvojil branilec naslova Američan Nick Fink s 26,59, bron pa drugi Kitajec Jiajun Sun s 26,79.

Ob današnjih dosežkih velja dodati, da je slovenski rekord Damirja Dugonjića iz leta 2015 le stotinko sekunde slabši od izida, ki ga je danes dosegel srebrni Fink.

Slovenski tabor nov nastop v Fukuoki čaka že v četrtek, ko bo Janja Šegel tekmovala na 100 m prosto.