Po odličja za Slovenijo tudi članske reprezentantke

V nedeljo se bo na mariborskem štadionu Ljudski vrt ob 20.30 slovesno začel Olimpijski festival evropske mladine (Ofem). Program bo obsegal slovesni prižig ognja miru, predstavitev mladih športnih upov in spremljevalni program z več kot 200 nastopajočimi. Olimpijski komite Slovenije (OKS) je sicer določil 138-člansko reprezentanco, ki bo zastopala slovenske barve, za odličja se bodo merili v vseh enajstih športih na programu iger. To so atletika, košarka 3x3, cestno kolesarstvo, športna gimnastika, rokomet, judo, gorsko kolesarstvo, rolkanje, plavanje, tenis in odbojka. Slovenska zasedba je zelo zanimiva, preberite v članku, kdo so njeni udarni aduti.