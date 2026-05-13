Po odličnem dnevu Toni Vodišek znova sanja o kolajni

Na svetovnem prvenstvu v formuli kite se je Toni Vodišek uvrstil v zlato skupino in ohranja možnosti, da osvoji odličje.
Toni Vodišek bo do konca lahko razmišljal o kolajni. FOTO: Clement Mahoudeau/AFP
Š. R., STA
13. 5. 2026 | 21:30
13. 5. 2026 | 21:31
Koprčan Toni Vodišek, srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je tretji dan svetovnega prvenstva formule kite, ki bo do sobote potekalo v morju pred portugalsko Viano do Castelo, iz sredine razpredelnice napredoval na 16. mesto med 54 udeleženci. S tem si je priboril zlato skupino in ohranil možnosti uvrstitve v sobotne regate za medalje.

V Los Angelesu stopil na skatovo bodico, pri 70 km/h ga je zadel trd predmet ...

Po nekaj dnevih slabega vremena je bil tokrat veter zelo ugoden, zato so opravili kar šest regat. Prva dva dneva so jih imeli skupaj pet, od tega v torek le eno. Vodišek je bil danes dvakrat drugi in enkrat tretji ter še četrti, deveti ter trinajsti. S tem ima 52 točk. "Naporen dan je bil, imeli smo šest regat. Opravil sem jih solidno. Prvi cilj sem izpolnil, prišel sem v zlato skupino, zdaj si želim v naslednjih dnevih priti med deseterico, da bo potem za zadnji dan še vse odprto," je povedal Vodišek.

Nekdanjemu svetovnemu in evropskemu prvaku, ki je bil lani četrti na SP, je tako uspel preboj med 25 tekmovalcev in s tem nastop v najboljši skupini finalnega dela, od katere je bil še dan prej zelo oddaljen.

Vodišek je imel veliko smole na začetku SP, tokrat mu je šlo bolje. FOTO: Črt Piksi
Vodišek je imel veliko smole na začetku SP, tokrat mu je šlo bolje. FOTO: Črt Piksi

Prvi dan je imel obilico smole, nastopil le na zadnjih dveh od štirih regat in bil skupno 51. med 54 udeleženci. Nov kajt se mu je med prvo regato prvenstva nenadoma sam od sebe sesedal in se začel vrteti okoli svoje osi. Reševanje je zaradi valov trajalo dolgo, na start naslednje regate ni uspel priti, na začetek druge je zamudil skoraj minuto ... V edini torkovi regati je bil peti.

"Zato si zaradi tega prvega dneva nisem smel privoščiti še kakšne napake". A se je v osmi od 11 odpeljanih današnjih regat znašel na robu možnega protesta tekmeca. "Lahko bi protestiral, lahko tudi ne. A sem raje naredil dodatni kazenski obrat, da ne bi bil diskvalificiran. Na koncu sem bil v tej regati 13.," je do tem najslabšem plovu dneva dodal Vodšek.

V skupnem seštevku sta se mu že črtali dva pribitka, ko ni mogel nastopiti, in 16. mesto v tretji regati prvenstva. Na njem tekmuje tudi njegova sestra sestra Marina Vodišek, ki je med 31 tekmovalkami 26. (125). Po skupaj osmih regatah med jadralkami še naprej vodi branilka naslova Nizozemka Jessie Kampman (8).

Med kajtarji je v vodstvu ostal svetovni podprvak Maximilian Maeder (8 točk) iz Singapurja, ki mu lani ni uspelo ubraniti naslova in je bil tretji na prejšnjih OI v Franciji. V svoji skupini je nanizal kar 10 zmag in eno drugo mesto.

