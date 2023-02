Zala Urh: Po Orehku čas, da stre vse šahovske orehe

V nadaljevanju preberite:

Ženski šah v Sloveniji? To ni le Laura Unuk, tudi Zala Urh močno trka na vrata vrhunske kakovosti na 64 črno-belih poljih. Urhova, lani razglašena za slovensko šahistko leta, je denimo na mladinskem svetovnem prvenstvu do 20 let v Cala Gononeju na Sardiniji zasedla četrto mesto, kazahstanska predstavnica Meruert Kamalidenova ji je z enakim številom točk in ob malce boljših dodatnih kriterijih le za las izmaknila bronasto kolajno. Več o Zali Urh preberite v članku.