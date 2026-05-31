Po presenetljivem podvigu s tresočim glasom: Upam, da si ponosen na nas

Za družino Hočevar bi se nova sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah težko začela lepše. Eva Alina je namreč krstni zmagi, ki jo je v petek pred domačimi navijači slavila v kajaku, dan pozneje na progi v Tacnu oziroma na Brodu dodala še srebrno kolajno v kanuju, v katerem je malo zatem z zlato lovoriko zablestel njen brat Žiga Lin, ki je bil razred zase tudi danes v kajakaškem krosu. Slovensko slavje je s tretjim mestom v kanuju dopolnil Luka Božič.

Žiga Lin Hočevar je spisal prav posebno zgodbo. Potem ko je v soboto zjutraj opravljal maturitetni izpit iz angleščine, je odhitel na preizkušnjo pod Šmarno goro in po krajši pripravi z odliko opravil z zahtevno progo na Savi. »Ko sem se peljal proti šoli ..