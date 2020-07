Po Redskinsih o spremembi imena razmišljajo tudi Indians

Cleveland - Zaradi vse bolj pereče diskusije o rasizmu v ZDA je tudi druga od velikih ameriških ekip v profesionalnih športih najavila morebitno spremembo imena. Že v četrtek so to najavili v upravi kluba ameriškega nogometa Washington Redskins, danes so se temu pridružili še pri bejzbolskem moštvu Cleveland Indians, ki imajo to ime že vse od leta 1915.



Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bodo skušali okolje in vse udeležene spodbuditi, da pri imenu ekipe skupaj poiščejo pot naprej. Kot pravijo v klubu, je prav ime ekipe lahko ena najbolj vidnih povezav z družbo. In kot dodajajo v klubu, ne gre za novo razpravo, vezano na zadnje protirasistične demonstracije, so pa te izpostavile nujnost razmisleka o spremembi.



Kot pravijo, se je treba tudi v športu izboljšati na področjih, kot je socialna pravičnost.



Po tragični smrti temnopoltega Georgea Floyda v Minneapolisu, ki ga je ubil policist, je tudi ameriški šport pod vse večjim pritiskom, da uredi nekatere zastarele pristope.

Spremenil mnenje

Svoje lahko dodajo tudi pri sponzorjih. Tak je primer Redskinsov oziroma v prevodu rdečekožcev, kar je kot naziv tudi svojevrstna žaljivka za ameriške prvotne prebivalce. Podjetje FedEx, po katerem se po vložku 200 milijonov dolarjev imenuje tudi stadion ekipe, je neposredno zahtevalo spremembo imena. Po poročanju ameriških medijev so podobne zahteve podali tudi drugi veliki pokrovitelji, ki pa tega za razliko od FedExa še niso potrdili.



Še pred nekaj leti o čem podobnem v Washingtonu, čeprav so v indijanskih sredinah to zahtevali, niso razmišljali. Leta 2018 je lastnik Dan Snyder ostro zavrnil možnost spremembe imena in poudaril, da do nje ne bo prišlo nikoli. Zdaj je spremenil mnenje in sporočil, da bodo o spremembi odločali v klubu, za nasvet pa povprašali tudi širšo lokalno skupnost.