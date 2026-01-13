Po rokometnem porazu Bobinac želi ostati na čelu olimpijske družine

Franjo Bobinac je na seji izvršni odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) napovedal ponovno kandidaturo na volitvah OKS ob koncu leta. Poleg slovenske olimpijske reprezentance je IO OKS med drugim sprejel tudi izvedbeni načrt svoje strategije za obdobje do leta 2030 in letošnji delovni načrt z rekordnimi 12,760 milijona evrov prihodkov.

Franjo Bobinac se je lani potegoval tudi za mesto predsednika mednarodne rokometne zveze, a s kandidaturo ni bil uspešen.

Bobinac, prvi mož OKS od 16. decembra leta 2022, je prvič napovedal, da bo decembra letos na volitvah ponovno kandidiral za predsednika slovenskega olimpijskega gibanja s sedanjimi podpredsedniki.

Izpostavil je dobro delovanje OKS in slovenskega športa. Povedal je, da je ob nastopu mandata nove ekipe na čelu OKS slovenski šport dobili 25 milijonov evrov javnih državnih sredstev, sedaj pa jih je neprimerno več. Glavna naloga v letošnjem letu bodo olimpijske igre v Italiji, ki se začenjajo čez manj kot mesec dni.