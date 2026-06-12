  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Po sedmih letih ruski strelec znova najboljši

Nikita Kučerov iz ekipe Tampa Bay Lightning je drugič v karieri osvojil trofejo Hart za najkoristnejšega igralca sezone NHL
Dvaintridesetletni Nikita Kučerov je osvojil še drugi naslov najkoristnejšega hokejista sezone v NHL. FOTO: Sergei Belski/Imagn Images Via Reuters Connect
Galerija
Dvaintridesetletni Nikita Kučerov je osvojil še drugi naslov najkoristnejšega hokejista sezone v NHL. FOTO: Sergei Belski/Imagn Images Via Reuters Connect
Š. R., STA
12. 6. 2026 | 14:35
1:36
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Ruski hokejist Nikita Kučerov iz ekipe Tampa Bay Lightning je drugič v karieri osvojil trofejo Hart za najkoristnejšega igralca sezone NHL, je liga objavila na svoji spletni strani. Pred tem je bil najboljši v sezoni 2018/19.

Ta nagrada se vsako leto podeli igralcu, ki je v redni sezoni NHL največ prispeval k uspehu svoje ekipe. Zmagovalca izbere Združenje poklicnih hokejskih novinarjev (PHWA).

V sezoni 2025/26 je Kučerov dosegel 130 točk (44 golov in 86 podaj) in končal na drugem mestu po številu doseženih točk, a je odigral 76 tekem, kar ga uvršča na prvo mesto v ligi po povprečju točk na tekmo (1,71).

Rus je končal 10 točk pred Connorjem McDavidom iz Edmonton Oilers, tretje mesto je osvojil Nathan MacKinnon iz moštva Colorado Avalanche.

Dvaintridesetletni Kučerov ima v karieri 1124 točk, kar ga uvršča na deseto mesto med aktivnimi igralci. Za Lightning je na 879 tekmah med letoma 2013 in 2026 dosegel 401 golov in prispeval 723 podaj.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Dvoletna pogodba

Trikratni MVP lige NHL podaljšal sodelovanje z Edmonton Oilers

Connor McDavid je po podaljšanju pogodbe ohranil povprečno letno plačo v višini 12,5 milijona dolarjev oziroma 10,7 milijona evrov.
7. 10. 2025 | 08:33
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Liga NHL

MacKinnon dobil pokal Hart za najkoristnejšega igralca sezone

Brez nagrade je ostal Rus Nikita Kučerov. Connor Bedard je najboljši novinec leta.
28. 6. 2024 | 11:35
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Strele do novega strelskega rekorda v NHL

Tampa Bay Lightning s 6:3 premagala Chicago Blackhawks.
22. 10. 2018 | 06:23
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Viceguverner Pahor: Doma imejte gotovino vsaj za mesec dni

Kaj se bo za Slovence spremenilo zaradi digitalnega evra, zakaj gotovina ostaja pomembna in kako centralni bankirji gledajo na kripto.
Pija Kapitanovič 11. 6. 2026 | 18:05
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Uspehi

Izjemen dosežek slovenskega podjetja Cosylab pri zdravljenju raka

V sodelovanju s kliniko Mayo, najboljšo bolnišnico na svetu, so razvili prvi lastni klinični produkt PlanOne, ki že ima odobritev FDA.
Pija Kapitanovič 12. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Žerdin: To me spominja na lov na čarovnice; Markeš: Ne bomo tiho

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o aferi Black Cube, palestinski zastavi in antisemitizmu, ki je najbolj zlorabljena beseda.
10. 6. 2026 | 17:15
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Moč politike

Sloveniji grozi še en Šutarjev zakon

Če bo zakonodajalec v Skok združil KPK, tožilstvo in policijo, bomo padli pod evropske standarde, pravi Tina Divjak, namestnica predsednice KPK.
Uroš Esih 12. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Delo 11. 6. 2026 | 11:41
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
DONOSNO

Vprašanje, ki spreminja slovenski turizem

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Viceguverner Pahor: Doma imejte gotovino vsaj za mesec dni

Kaj se bo za Slovence spremenilo zaradi digitalnega evra, zakaj gotovina ostaja pomembna in kako centralni bankirji gledajo na kripto.
Pija Kapitanovič 11. 6. 2026 | 18:05
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Poslovna konferenca

Na javnih internetnih mrežah smo preveč ranljivi

Strokovnjaki za kibernetsko varnost poudarjajo, da so napadalci vse hitrejši, ključ do varnosti pa je v naših rokah.
Marjana Kristan Fazarinc 10. 6. 2026 | 14:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Konferenca Mobilne tehnologije 2026

Pred pogubo in neumnostjo nas lahko reši le umetna inteligenca (VIDEO)

Pisatelja dr. Miha Mazzini in Feri Lainšček o človekovi vlogi v času, ko inteligentni sistemi vse bolj sooblikujejo družbo.
Milka Bizovičar 10. 6. 2026 | 13:10
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije 2026

Gotovina izginja? Bo UI vzela službe? Odgovarja Klemen Selaković

Po njegovem umetna inteligenca ni predvsem orodje za zniževanje stroškov dela, temveč vzvod za rast in povečevanje zmogljivosti ekip.
10. 6. 2026 | 12:06
Preberite več

Več iz teme

Nikita KučerovNHLConnor McDavidTampa Bay

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Državne proslave

Jelko Kacin se vrača

Vlada je s sklepom preoblikovala Koordinacijski odbor za državne proslave, za predsednika pa imenovala Jelka Kacina.
12. 6. 2026 | 15:15
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Smrtna nesreča

V trčenju pri predoru Panovec umrl motorist

Na cesti med Rožno Dolino in Novo Gorico sta trčila motorist, državljan Slovenije, in voznica avtomobila, državljanka Bolgarije.
Vojko Urbančič 12. 6. 2026 | 14:46
Preberite več
Šport  |  Drugo
MVP sezone

Po sedmih letih ruski strelec znova najboljši

Nikita Kučerov iz ekipe Tampa Bay Lightning je drugič v karieri osvojil trofejo Hart za najkoristnejšega igralca sezone NHL
12. 6. 2026 | 14:35
Preberite več
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Nova daljinska pot Pohorje–Kozjak: 187 kilometrov in 8000 višincev

Uradno jo bodo odprli jutri zjutraj, za začletek jo bo pretekel ultramaratonec Robert Kereži.
Simona Bandur 12. 6. 2026 | 14:20
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skočil v mrežo in rešil delfina (VIDEO)

Posnetek, objavljen na družbenih omrežjih, navdušuje. Ribič Dragan: Čutil je, da mu hočem pomagati.
12. 6. 2026 | 13:58
Preberite več
Šport  |  Drugo
MVP sezone

Po sedmih letih ruski strelec znova najboljši

Nikita Kučerov iz ekipe Tampa Bay Lightning je drugič v karieri osvojil trofejo Hart za najkoristnejšega igralca sezone NHL
12. 6. 2026 | 14:35
Preberite več
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Nova daljinska pot Pohorje–Kozjak: 187 kilometrov in 8000 višincev

Uradno jo bodo odprli jutri zjutraj, za začletek jo bo pretekel ultramaratonec Robert Kereži.
Simona Bandur 12. 6. 2026 | 14:20
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skočil v mrežo in rešil delfina (VIDEO)

Posnetek, objavljen na družbenih omrežjih, navdušuje. Ribič Dragan: Čutil je, da mu hočem pomagati.
12. 6. 2026 | 13:58
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
Izberi poklic, ne stereotip

Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skolioza hrbtenice: vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

Kaj če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
Promo Delo 20. 5. 2025 | 08:59
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Razno
SPREMEMBA

Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 07:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
VideoWall
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Sovoznik

Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
10. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
Promo Delo 9. 6. 2026 | 11:30
Preberite več
VideoWall
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
9. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
9. 6. 2026 | 08:30
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo