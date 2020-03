Po sedmih letih trdega dela spet od začetka

Ljubljana

Za predsednika japonske vlade Šiniza Abeja preložitev OI pomeni poraz. FOTO: AFP

Tudi olimpijski ogenj bo za nekaj mesecev v osamitvi. FOTO: AFP

- Prireditelji olimpijskih iger so se kljub temu, da priznavajo, da je bila odločitev logična, s težkim srcem sprijaznili s preložitvijo olimpijskih iger. Trdijo, da jim je uničila večletno delo, da jih bo veliko stala in da bo imela negativne gospodarske posledice v državi. A predati se ne mislijo, reorganizacijo že začenjajo, želijo pa čim prej izvedeti, kdaj bodo igre po novem na sporedu.»Sedem let smo igre pripravljali, zdaj pa se zdi, da moramo še enkrat od začetka, časa za dokončanje pa nimamo veliko,« je mnenje večine na Japonskem in tudi v Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK).Japonska se je za organizacijo iger odločila, da bi svetu pokazala, da je premagala katastrofe v zadnjih letih, ko sta jo prizadela cunami in jedrska nesreča v Fukušimi. Zdaj pa je doživela nov šok, ki ga bo morala spet nekaj časa prebolevati.»Morali smo priznati premoč koronavirusu, to je za nas boleč poraz. Človeštvo je premagala bolezen, hoteli pa smo dokazati ravno nasprotno. Olimpijski plamen bi lahko bil luč na koncu predora, v katerem se svet trenutno nahaja,« je dejal japonski premier. Te besede je ponovil tudi v pogovoru z ameriškim predsednikomPodobno so razmišljali tudi na tokijskih ulicah. Ljudje so se doslej radi pohvalili s potekom priprav na igre, olimpijska infrastruktura je bila pripravljena precej pred rokom, vstopnice so se uspešno prodajale.»Prestavitev za nas pomeni veliko razočaranje. A ko pomisliš na zdravje ljudi, je povsem pametna in razumljiva. Zdravstveno stanje v svetu je zelo resno in ljudje o igrah trenutno ne morejo razmišljati,« je francoski tiskovni agenciji AFP povedalPrireditelji se zdaj soočajo z množico vprašanj. So določeni objekti še na voljo, kaj storiti z imetniki vstopnic in prostovoljci, kako umestiti igre v natrpan športni urnik leta 2021, Kaj storiti s 4000 luksuznimi stanovanji, v katere se bo spremenila olimpijska vas, večina izmed njih pa je že prodanih, so le ena izmed njih. Preklicati bo treba tudi 10.000 hotelskih sob in jih znova rezervirati.Japonska in MOK sta menda za organizacijo namenila 11,6 milijarde evrov, strokovnjaki pa pravijo, da bo zdaj potrebna še polovica tega zneska.»Nimamo druge možnosti kot še naprej upati. Pred časom sem zbolel za rakom, rešilo me je novo zdravilo. Dobro poznam zdravstvene težave, dobro poznam občutke, ko zboliš. Še vedno živim, zdravje pa mora biti na prvem mestu,« pravi predsednik organizacijskega odbora iger, ki je že potrdil, da se bodo igre še naprej imenovale Tokio 2020, čeprav bodo najbrž na sporedu leta 2021.