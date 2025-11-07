Po sedmih mesecih na begu zaradi poskusa umora aretiran zvezdnik lige NFL

Ameriški športni zvezdnik Antonio Brown se je znašel v velikih težavah. Že v obdobju aktivne kariere pri Pittsburghu, ko je bil eden najboljših sprejemalcev v ligi NFL, se je Brown ukvarjal s številnimi škandali, zdaj pa se je znašel v resnih težavah z zakonom. Na begu je bil od 17. maja, oblasti so ga aretirale v Dubaju.

Browna oblasti na Floridi preiskujejo, ker je bil 17. maja na zvezdniškem boksarskem dogodku vpleten v telesni obračun, ki so ga posnele kamere, na posnetku pa je vidno, da Brown s črno pištolo preganja enega od domnevnih napadalcev, kot jih je opisal 37-letnik. Oblasti na Floridi so ga naslednji dan privedle na zaslišanje, a obtožnice niso takoj vložile.

Ko so naslednji dan izdali nalog za aretacijo, je Brown že zapustil ZDA in pobegnil v Dubaj. Tam se ni prav zelo skrival pred oblastmi, na družbenih omrežjih je pogosto objavljal fotografije z luksuznimi avtomobili in na prestižnih zabavah, zdaj pa so ga oblasti vendarle aretirale in ga izročile ZDA.

Brownu grozi do 15 let zapora zaradi poskusa umora. To niso njegove prve težave z zakonom, leta 2019 ga je maserka ekipe New England Patriots obtožila posilstva in njegova kariera se je takrat bolj kot ne končala, oblasti pa nato niso sodno preganjale Browna. Nato je leto dni kasneje pristal na dve leti pogojne kazni in 100 ur družbeno koristnega dela zaradi napada na selitveno podjetje, leta 2023 pa je bil večkrat aretiran, ker ni plačeval preživnine.

Lani je objavil osebni stečaj, dolgoval naj bi več kot tri milijone dolarjev. V karieri je zaslužil več kot 70 milijonov dolarjev.