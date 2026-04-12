Po težavah in padcih višje od 8. mesta ni šlo

Timu Gajserju na Sardiniji ni šlo po željah, nova preizkušnja že ob koncu tedna spet v Italiji.
Tim Gajser se je na Sardiniji prebijal prek številnih ovir. FOTO: Tim Gajser #243/facebook
Pred nadaljevanjem sezone ohranja optimizem. FOTO: Yamaha Mxgp
STA, Š. R.
12. 4. 2026 | 22:01
Naš motokrosist Tim Gajser je dirko za SP na Sardiniji v razredu MXGP po več težavah in padcih končal na 8. mestu. Zmagal je Belgijec Lucas Coenen. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je bil 22., osvojil je dve točki za SP.

Gajser si je v soboto v kvalifikacijah, ki jih je dobil Nizozemec Jeffrey Herlings, zagotovil tretje startno izhodišče, a je danes takoj po štartu prve vožnje v drugem zavoju padel in zdrsnil povsem v ozadje. Še enkrat se je na tleh znašel dva kroga pozneje, v nadaljevanju pa se je moral prebijati z 22. mesta. Precej je pridobil, se nekaj krogov pred koncem približal deseterici, nazadnje pa je iztržil 9. mesto.

V ospredju je bil brez prave konkurence Coenen, Belgijec si je privozil skoraj 20 sekund naskoka pred Herlingsom, 46 sekund je zaostal Francoz Romain Febvre.

Pred nadaljevanjem sezone ohranja optimizem. FOTO: Yamaha Mxgp
Pred nadaljevanjem sezone ohranja optimizem. FOTO: Yamaha Mxgp

Drugo vožnjo je Gajser začel precej bolje in bil po dveh krogih že tretji, a je potem še enkrat padel in spet veliko izgubil. Tudi v drugi vožnji se je tako prebijal iz ozadja, nazadnje pa prišel do 8. mesta.

Tako kot v prvi je bil tudi v drugi nepremagljiv Coenen, še najbližje je bil Herlings, skupno je za obema v seštevku obeh voženj končal Nizozemec Kay de Wolf.

Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu MXGP Pancar je imel 23. izhodišče po kvalifikacijah, a v prvi vožnji ni imel pravih možnosti za preboj med dvajseterico s točkami, nazadnje je prišel do 22. mesta. V drugi mu je to ob koncu le uspelo, prišel je do 19. mesta.

Coenen, vodilni v seštevku sezone, je zdaj še utrdil svoj položaj, ima 192 točk, Herlings je drugi s 178. Gajser je eno mesto izgubil in je zdaj peti s 149 točkami, Pancar je s 34 točkami zdrsnil na 18. mesto.

Naslednja dirka za SP bo že čez teden dni v Pietramurati (Ita).

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Alghero

Tim Gajser tretji v kvalifikacijah na Sardiniji

Najboljši slovenski motokrosist je odlično opravil s prvim dejanjem na dirki svetovnega prvenstva na Sardiniji. Jan Pancar je bil 23.
11. 4. 2026 | 20:39
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokros

Prebujeni Gajser v blatni loteriji spet skočil na oder (VIDEO)

VN Švice v motokrosu je dobil mladi Tom Vialle, ki je prvič zmagal v razredu MXGP. Tim Gajser je v drugi vožnji pokazal, da je resen kandidat za šesti naslov.
Peter Zalokar 29. 3. 2026 | 14:52
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Žerdin in Markeš: Stevanović je lik, ki za to funkcijo moralno ni primeren

Delova komentatorja tokrat o novem predsedniku državnega zbora, od kod je dobil glasove in kaj nas čaka.
11. 4. 2026 | 15:32
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
DZ

Matea Benedetti: To, kar je nosila Urška Klakočar Zupančič, ni luksuz

Ne njeni rdeči čevlji, tokrat je razpravo sprožil drug modni kos nekdanje predsednice državnega zbora.
11. 4. 2026 | 10:10
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Trpka resnica slovenske demokracije

Hitro po izvolitvi je Stevanović spremenil svojo testosteronsko retoriko, čez noč je postala državniška.
Uroš Esih 10. 4. 2026 | 19:53
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Odločitev je padla

Kdo je Zoran Stevanović, novi predsednik DZ, ki ne priznava avtoritet

Edini kandidat za predsednika državnega zbora Zoran Stevanović je bil potrjen z 48 glasovi.
10. 4. 2026 | 16:09
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGIJA

Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Intervju

Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Bruno Glaser

Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Nove tehnologije

Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Premium
Šport  |  Drugo
Borilni spektakel FNC

Potem ko je prestal pravi pekel, ga nič ni moglo presenetiti

Koprski šampion Jakob Nedoh z vrhunsko predstavo in osvojitvijo naslova prvaka združenja FNC utišal kritike. Negativni komentarji so mu vlili dodatno energijo.
Miha Šimnovec 12. 4. 2026 | 22:50
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokros

Po težavah in padcih višje od 8. mesta ni šlo

Timu Gajserju na Sardiniji ni šlo po željah, nova preizkušnja že ob koncu tedna spet v Italiji.
12. 4. 2026 | 22:01
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Smrtna nesreča

Zapeljal s ceste, se prevrnil z vozilom, trčil v drugo vozilo in umrl

V Dolu pri Hrastniku se je zvečer zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 72-letni voznik osebnega vozila.
12. 4. 2026 | 21:42
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Risinje v lov na domačem ledu

V ponedeljek na Bledu začetek SP skupine II A za hokejistke. Ekipe iz Severne Koreje ne bo.
12. 4. 2026 | 21:28
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Rokomet

Slovenija prepričljiva tudi za konec

V Velenju so bile slovenske rokometašice za razred boljše od makedonskih tekmic.
12. 4. 2026 | 20:52
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Smrtna nesreča

Zapeljal s ceste, se prevrnil z vozilom, trčil v drugo vozilo in umrl

V Dolu pri Hrastniku se je zvečer zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 72-letni voznik osebnega vozila.
12. 4. 2026 | 21:42
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Risinje v lov na domačem ledu

V ponedeljek na Bledu začetek SP skupine II A za hokejistke. Ekipe iz Severne Koreje ne bo.
12. 4. 2026 | 21:28
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Rokomet

Slovenija prepričljiva tudi za konec

V Velenju so bile slovenske rokometašice za razred boljše od makedonskih tekmic.
12. 4. 2026 | 20:52
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
31. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
Preberite več

