Po težavah in padcih višje od 8. mesta ni šlo

Naš motokrosist Tim Gajser je dirko za SP na Sardiniji v razredu MXGP po več težavah in padcih končal na 8. mestu. Zmagal je Belgijec Lucas Coenen. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je bil 22., osvojil je dve točki za SP.

Gajser si je v soboto v kvalifikacijah, ki jih je dobil Nizozemec Jeffrey Herlings, zagotovil tretje startno izhodišče, a je danes takoj po štartu prve vožnje v drugem zavoju padel in zdrsnil povsem v ozadje. Še enkrat se je na tleh znašel dva kroga pozneje, v nadaljevanju pa se je moral prebijati z 22. mesta. Precej je pridobil, se nekaj krogov pred koncem približal deseterici, nazadnje pa je iztržil 9. mesto.

V ospredju je bil brez prave konkurence Coenen, Belgijec si je privozil skoraj 20 sekund naskoka pred Herlingsom, 46 sekund je zaostal Francoz Romain Febvre.

Pred nadaljevanjem sezone ohranja optimizem. FOTO: Yamaha Mxgp

Drugo vožnjo je Gajser začel precej bolje in bil po dveh krogih že tretji, a je potem še enkrat padel in spet veliko izgubil. Tudi v drugi vožnji se je tako prebijal iz ozadja, nazadnje pa prišel do 8. mesta.

Tako kot v prvi je bil tudi v drugi nepremagljiv Coenen, še najbližje je bil Herlings, skupno je za obema v seštevku obeh voženj končal Nizozemec Kay de Wolf.

Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu MXGP Pancar je imel 23. izhodišče po kvalifikacijah, a v prvi vožnji ni imel pravih možnosti za preboj med dvajseterico s točkami, nazadnje je prišel do 22. mesta. V drugi mu je to ob koncu le uspelo, prišel je do 19. mesta.

Coenen, vodilni v seštevku sezone, je zdaj še utrdil svoj položaj, ima 192 točk, Herlings je drugi s 178. Gajser je eno mesto izgubil in je zdaj peti s 149 točkami, Pancar je s 34 točkami zdrsnil na 18. mesto.

Naslednja dirka za SP bo že čez teden dni v Pietramurati (Ita).