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Drugo

Po trdem boju boljši Srbi, revanša v Beogradu že jutri

Slovenska odbojkarska reprezentanca je 1:3 na pripravljalni tekmi v Beogradu izgubila proti domačinom.
Nik Mujanović je bil najbolj učinkovit posameznik v Srbiji. Foto Blaž Samec
Galerija
Nik Mujanović je bil najbolj učinkovit posameznik v Srbiji. Foto Blaž Samec
Š. R.
19. 8. 2026 | 21:11
2:41
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Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji s 3:1 (24, 25, -31, 23). Slovenci so v srbsko prestolnico odpotovali v torek, selektor Fabio Soli pa je imel za prvo pripravljalno preizkušnjo na voljo 14 igralcev.

Priložnost so dobili vsi z izjemo izkušenega srednjega blokerja Alena Pajenka, ki se vrača po poškodbi. V slovenski zasedbi je bil po poškodbi prsta znova tudi prosti igralec Jani Kovačič, na katerega je Soli že lahko računal. Obe reprezentanci se pripravljata na bližajoče se evropsko prvenstvo, ki ga bodo skupaj gostile Italija, Bolgarija, Finska in Romunija. Slovenija je pred tem uspešno nastopila v ligi narodov in osvojila bronasto odličje, medtem ko se Srbija ni uvrstila na zaključni turnir najboljše osmerice.

Prvi obračun v Beogradu je bil zelo izenačen, saj si nobena reprezentanca v štirih nizih ni priigrala večje prednosti. Gostitelji so uvodni niz dobili s 26:24, podobno napeta pa je bila tudi končnica drugega, v kateri so bili Srbi s 27:25 še drugič uspešnejši. Slovenci se kljub zaostanku z 0:2 niso predali in so dobili najdaljši niz večera. Tretji niz je ponudil številne priložnosti za obe reprezentanci, na koncu pa so ga Solijevi varovanci dobili s 33:31 in znižali na 1:2. Tudi v četrtem nizu je odločitev padla šele v končnici. Srbija je bila tokrat zbranejša, slavila s 25:23 in tekmo zaključila z zmago s 3:1.

Najučinkovitejši igralec slovenske reprezentance je bil Nik Mujanović, ki je dosegel kar 24 točk. Kapetan Tine Urnautjih je dodal 16, Rok Možič pa 11, medtem ko je pri Srbiji največ, 12 točk, dosegel Veljko Mašulović, eno manj pa Marko Ivović. Za Slovenijo so točke dosegli še Jan Kozamernik (7), Sašo Štalekar (5), Žiga Bračko in Rok Šen (po 2) ter Uroš PlaninšičŽiga MarovtKlavdij Kržič in Gregor Najdič (po 1). Reprezentanci bosta priprave nadaljevali z drugim medsebojnim obračunom v Beogradu, ki bo na sporedu v četrtek ob 18. uri.

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