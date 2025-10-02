Po treh dneh odličij slovenski kanuisti v Sydneyju razočarani

Četrti tekmovalni dan v Sydneyju, ki so ga zaznamovale neugodne vetrovne razmere, zaradi katerih so organizatorji tekmovanje prestavili na zgodnejšo uro, ni bil po slovenskih željah. Po treh dneh, v katerih je slovenska odprava zbirala odličja, je bil tokratni izkupiček skromnejši.

Usodna zadnja vratca za Božiča in napake za Savška

V moškem finalu sta bila oba slovenska aduta daleč od boja za najvišja mesta. Luka Božič, ki je bil v polfinalu peti, je imel vse do zadnjih vratc dober stik z najboljšimi, a je nato naredil napako. »Finalna vožnja je bila odlična do zadnjih vratc, tam pa sem bil malce nepazljiv in neodločen,« je pojasnil in dodal, da ima mešane občutke: »Po eni strani sem zadovoljen, po drugi pa je bila to še ena zapravljena priložnost za odličje. Tudi brez dotika ne bi bilo kolajne, bil bi četrti.«

Nič bolje ni šlo branilcu naslova svetovnega prvaka Benjaminu Savšku. Sezona se mu ni izšla po načrtih in upal je, da bo vtis popravil na prvenstvu, a se mu želja ni uresničila. Finalno vožnjo je obremenil s štirimi kazenskimi sekundami. »Boril sem se po najboljših močeh, a tudi tokrat ni šlo brez napak, ki mi nagajajo vso sezono,« je bil razočaran Savšek. »Naredil sem dotik, nato so mi prisodili še enega, za katerega nisem vedel. Vsekakor sem upal na boljši rezultat.« Kot edini obliž na rane v tej sezoni je izpostavil ekipne kolajne, ki jih je osvojil tako na svetovnem kot na evropskem prvenstvu.

Svetovni prvak je postal Francoz Nicolas Gestin, ki je tako olimpijskemu naslovu dodal še svetovnega. Srebro je osvojil Nemec Lennard Tuchsherer, bron pa Slovak Matej Benuš.

Tudi Hočevarjeva ni izpolnila svojih ciljev

V ženski konkurenci je Eva Alina Hočevar ponovila uvrstitev s prejšnjega prvenstva v Augsburgu in zasedla 12. mesto. Čeprav je izpolnila cilj z uvrstitvijo v finale, ni skrivala, da si je želela več. »Dvanajsta sem bila že na prejšnjem prvenstvu, zato me malo jezi, da mi ni uspelo izboljšati rezultata. Cilj je bil višji, želela sem si medaljo ali vsaj uvrstitev med najboljših pet,« je dejala Hočevarjeva, ki jo je napaka na začetku proge oddaljila od boljšega rezultata.

Zmagala je Poljakinja Klaudia Zwolinska pred Rusinjo Alsu Minazovo in Brazilko Ano Satila.

V polfinalu sta tekmovanje končali Alja Kozorog na 17. in Lea Novak na 24. mestu, medtem ko se je Žiga Lin Hočevar od prvenstva poslovil že v kvalifikacijah.